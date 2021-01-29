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29.01.2021 12:05
Рубрика: Происшествия

В Приморье нашли виновного в падении плиты на машину из-за ледяного дождя

Текст: Артем Красиков

Во Владивостоке в отношении директора управляющей компании завели дело о выполнении работ, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

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Напомним, 19 ноября в Приморье прошел ледяной дождь, из-за чего бетонная плита упала с крыши девятиэтажного дома в краевом центре и придавила припаркованный рядом автомобиль. Хозяин джипа стоял рядом и чудом не пострадал.

По данным региональной прокуратуры, на входе в железобетонную шахту на кровле были закреплены кабельные линии интернет-провайдеров. Под тяжестью обледенения проводов и воздействием сильного ветра боковые стены шахты сложились. В результате автомобиль был почти полностью уничтожен.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Приморскому краю, обвиняемая, достоверно зная, что линии прикреплены в нарушение требований безопасности, не приняла мер к их демонтажу.

Отмечается, что женщина погасила вред перед государством и потерпевшим. Следствие направило ходатайство о назначении ей судебного штрафа и прекращении уголовного преследования.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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