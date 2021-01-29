Число погибших в ДТП с автобусом под Самарой увеличилось до десяти

Количество погибших в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Самарской области выросло до 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный СК. Ранее сообщалось о шести погибших.

Напомним, информация об аварии поступила в экстренные службы в 19.20. В районе поселка Заборовка на трассе столкнулись три автомобиля - внедорожник Chevrolet Niva, пассажирский микроавтобус Citroen и грузовик DAF с полуприцепом. По информации полиции, полуприцеп фуры занесло во время движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с маршруткой. Погибли 10 человек. Кроме того, еще 14 человек пострадали. Об их состоянии информации пока нет.

Сотрудники СК по Самарской области начали доследственную проверку по факту аварии. По предварительным данным следователей, грузовик DAF на 878 километре трассы столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим в Сызрань. На место ДТП выехали сотрудники ведомства совместно с криминалистами. Они выяснят обстоятельства и причины трагедии. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сейчас выясняется, сколько всего человек ехали в маршрутке, устанавливаются личности погибших. На месте ЧП спасатели продолжают деблокировать пассажиров. К ликвидации последствий ДТП привлечены 59 спасателей и 25 единиц техники. На данном участке трассы организовано реверсивное движение.