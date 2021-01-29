Для эвакуации пострадавших в ДТП под Самарой привлекли авиацию

Власти Самарской области привлекли санавиацию для эвакуации пострадавших в крупной аварии с участием микроавтобуса и грузовика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

По данным ведомства, губернатор Дмитрий Азаров дал распоряжение привлечь санитарную авиацию для эвакуации пострадавших в аварии. К месту ДТП также выдвинулись мультидисциплинарные бригады врачей. Они окажут пострадавшим специализированную помощь. На месте сейчас работают четыре экипажа Сызранской скорой помощи.

Напомним, вечером 29 января на трассе М-5 в районе села Заборовка столкнулись грузовая фура и пассажирский микроавтобус. В результате ДТП погибли 10 человек, еще 14 пострадали. Несовершеннолетних среди погибших нет, в автобусе ехал один ребенок, он выжил. По факту ДТП сотрудники регионального СК начали доследственную проверку. Прокуратура также начала проверку по факту аварии. На место выехали прокуроры района и города Сызрань под руководством заместителя прокурора области Алексея Павлова. Они примут решение о мерах реагирования, а также дадут оценку действиям ответственных лиц.

По данным полиции, во время движения фуру с полуприцепом занесло, в результате чего произошло лобовое столкновение с маршруткой Citroen, следовавшей в Сызрань. Как уточняет агентство со ссылкой на следственное ведомство, причиной аварии мог стать маневр водителя автобуса, который пошел на обгон. В обстоятельствах трагедии разбираются следователи.

Сейчас экстренные службы продолжают деблокировку пассажиров из покореженного автобуса. На участке трассы организовано реверсивное движение.