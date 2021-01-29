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29.01.2021 15:28
Рубрика: Происшествия

В Калининграде полицейских осудили за смерть задержанного от ожога

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

В Калининграде суд приговорил к лишению свободы двоих бывших полицейских, признав их виновными в смерти задержанного, обварившегося кипятком из батареи в районном отделении полиции.

Трагедия произошла в октябре 2019 года. Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, следствием и судом установлено, что 36-летний калининградец был задержан за мелкое хулиганство и отправлен в специальное помещение для задержанных лиц ОМВД России по Московскому району Калининграда.

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Ночью в помещении оказалась поврежденной система отопления. Как сообщала пресс-служба регионального УМВД, ее умышленно повредил сам задержанный. Горячая вода начала хлестать из батареи, но, по данным следствия, начальник смены дежурной части отдела полиции и старший оперативный дежурный на протяжении более получаса продолжали в этих условиях содержать мужчину.

Утром задержанный умер в больнице от обширных ожогов, составляющих 95 процентов поверхности тела и вызвавших тяжелый ожоговый шок, несмотря на квалифицированную медпомощь.

Следователи допросили множество свидетелей, изучили видеозаписи с камер наблюдения, служебную документацию, получили заключения судебных экспертиз. Активно содействовала следствию оперативно-розыскная часть собственной безопасности регионального УМВД.

Уголовное дело против экс-полицейских возбуждалось по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий). Московский районный суд Калининграда переквалифицировал обвинение и осудил обвиняемых по статье 293 УК РФ (халатность).

Приговором суда экс-начальнику смены назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Бывшему старшему оперативному дежурному - два года общего режима. В виде дополнительного наказания оба лишены права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на два года.

Подсудимые взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Преступления правоохранителей

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