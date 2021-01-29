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29.01.2021 18:56
Рубрика: Происшествия

В Мурманске установят памятник погибшим членам экипажа судна "Онега"

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В Мурманске установят памятник членам экипажа рыболовного судна "Онега", которое затонуло 28 декабря 2020 года возле Новой Земли. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Задачу открытия мемориала взяла на себя администрация Мурманска, - отметили в пресс-службе. - Его внешний вид и место установки будут обсуждаться с родными погибших.

На прошедшей в Мурманске встрече родственников погибших с руководством региона, со стороны граждан прозвучала просьба выйти в море, чтобы увидеть место крушения "Онеги". Власти региона эту инициативу не поддержали из-за слишком больших рисков.

Напомним, ярусолов "Онега" затонул в 40 километрах от Новой Земли рано утром 28 декабря. Из 19 членов экипажа удалось спастись только двоим, остальные моряки погибли. Их тела так и не были найдены. Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту трагедии. Заместитель руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Александр Перепелицын сообщил, что о причинах гибели судна "пока рано говорить определенно".

Семьи погибших моряков получили выплаты из регионального бюджета и за счет собственника судна. Собраны сведения о кредитных обязательствах погибших моряков и их близких родственников, в банки направлены ходатайства о рассмотрении возможности закрытия кредитов, в первую очередь ипотечных.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск

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