Семьи погибших моряков "Онеги" получат по миллиону рублей

Семьи погибших членов экипажа судна "Онега", затонувшего возле Новой Земли, получат материальную поддержку. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в видеообращении, опубликованном в соцсети.

- Каждая семья получит материальную помощь в размере одного миллиона рублей. Кроме того, сейчас мы работаем над дополнительной адресной помощью для каждой семьи, - подчеркнул глава региона.

Также 29 декабря в Мурманской области объявлен траур. Областные власти рекомендовали организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Поисковая операция в районе Новой Земли продолжается, обследовано около 750 квадратных километров акватории, найдены три спасательных круга.

Траулер "Онега", приписанный к порту Мурманск, затонул утром 28 декабря в 40 километрах от юго-западной части Новой Земли. На его борту было 19 членов экипажа, спасены двое, тела остальных пока не найдены. В Мурманской области открыта "горячая линия", работающая для родственников моряков погибшего судна, ее номер 8(8152)39-99-99. Также "горячая линия" открыта на базе телефона доверия Главного управления МЧС России по Архангельской области, ее номер: 8(8182) 29-99-99.