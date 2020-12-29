В Мурманской области 29 декабря объявили траур по погибшим морякам

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил 29 декабря днем траура в связи с гибелью членов экипажа судна "Онега", затонувшего в районе Новой Земли.

- В этот день по всему региону будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и Мурманской области, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Областные власти рекомендовали организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры отменить развлекательные мероприятия и передачи.

В регионе создан межведомственный оперативный штаб по оказанию помощи семьям моряков. Комитету по обеспечению безопасности населения Мурманской области дано поручение сформировать список кураторов, каждый из которых возьмет на себя работу с конкретными людьми.

Из числа специалистов Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций создана группа психологов, закрепленных за родственниками погибших.

Траулер "Онега", приписанный к порту Мурманск и принадлежащий архангельской компании "РК им. М.И. Калинина", затонул утром 28 декабря в 40 километрах от юго-западной части Новой Земли. На его борту было 19 членов экипажа, спасены только двое.

Телефон "горячей линии" для родственников моряков погибшего судна: 8(8152)39-99-99. Это телефон областного оперативного штаба по COVID-19, но при вопросе по "Онеге" операторы переключают линию на психологов. Также "горячая линия" открыта на базе телефона доверия Главного управления МЧС России по Архангельской области, ее номер 8(8182)29-99-99.

Поисковая операция в районе Новой Земли продолжается, обследовано около 750 квадратных километров акватории. К месту аварии направлен спасательный морской буксир "Микула" с водолазным оборудованием на борту, из Красноярска в Нарьян-Мар прибыл самолет АН-74. В готовности к реагированию самолет БЕ-200 МЧС России.