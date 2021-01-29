В Петербурге ослабили ограничения для кафе, кинотеатров и ТЦ

В Петербурге с 30 января предприятия общественного питания смогут круглосуточно принимать посетителей, сообщает администрация Северной столицы.

Сейчас, напомним, все точки общественного питания в городе, кроме кафе на вокзалах и в аэропорту, должны прекращать свою деятельность в 23.00. Правда, послабление коснется не все заведения. В частности, по-прежнему остаются закрытыми фудкорты в торговых центрах.

При этом с 30 января в торговых центрах смогут открыться катки, заработают музеи, выставки, также там смогут играть спектакли.

В кинотеатрах и цирках, а также в концертных залах предельная заполняемость зрительных залов повышается с 25 до 50 процентов. Наполовину могут быть заполнены трибуны и на спортивных матчах. Но, как подчеркивают в администрации Петербурга, общее количество болельщиков не должно превышать 15 тысяч человек.

Кроме того, Смольный разрешил открыться океанариуму. Правда, для учреждения введено жесткое требование - на 10 квадратных метров площади должно приходиться не более одного человека. Это требование обусловлено тем, что в океанарируме нередко возникают очереди.

Но некоторые запреты продлеваются. Если в океанариум будут пускать всех горожан независимо от возраста, то в театр или цирк до 15 мая запрещено пускать зрителей моложе 16 лет. Также до 15 мая в Петербурге сохраняется масочно-перчаточный режим, а все массовые мероприятия можно проводить только по согласованию с городскими властями.