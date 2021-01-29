Постановление правительства Санкт-Петербурга от 29 января 2021 года № 32 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

I. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В пунктах 2.1, 2-10.3 и 12.6 постановления слова "По 31.01.2021" заменить словами "По 28.02.2021".

1.2. Пункт 2.1.3 постановления изложить в следующей редакции:

"2.1.3. Проведение публичных мероприятий, а также посещение гражданами указанных мероприятий".

1.3. В абзаце первом пункта 2.1.4 постановления слова "зоологические парки," и слова "аквапарки, океанариумы," исключить.

1.4. В абзаце втором пункта 2.1.4 постановления слова "зоологические парки площадью более 5 га,".

1.5. Абзацы второй - седьмой пункта 2.1.17, пункты 2.1.20, 2.1.21, абзац десятый пункта 2-5.23, абзац восьмой пункта 2-37 и пункт 2-48 постановления исключить.

1.6. В абзаце втором пункта 2-5.1 и пункте 2-5.11 постановления слова "площадью более 5 га" исключить.

1.7. Абзац девятый пункта 2-5.23 постановления изложить в следующей редакции:

"обеспечения с 30.01.2021 одновременного присутствия посетителей в количестве не более 50 процентов от количества зрительских мест в месте проведения соответствующего мероприятия".

1.8. Дополнить постановление пунктами 2-5.26 и 2-5.27 следующего содержания:

"2-5.26. Организовать доступ посетителей в океанариумы при условии обеспечения нахождения в океанариуме не более 1 человека на 10 кв. м площади океанариума (без учета площади технических помещений и санитарных узлов), соблюдения требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также принятия до начала осуществления деятельности локальных нормативных актов, устанавливающих стандарт безопасной деятельности в соответствии с примерной формой, разработанной и утвержденной Комитетом по культуре Санкт-Петербурга.

2-5.27. Организовать доступ зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия при условии соблюдения следующих требований:

соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, указанных в пункте 2-5.3 постановления;

соблюдения между зрителями дистанции не менее 1,5 метра;

недопущения зрителей по входному билету без указания зрительского места, а также реализации указанных билетов;

обеспечения просмотра соответствующего мероприятия зрителями исключительно на зрительских местах;

обеспечения одновременного присутствия зрителей в количестве не более 50 процентов от наполняемости места проведения соответствующего мероприятия, но не более 15000 зрителей".

1.9. В пункте 2-20 постановления слова "По 31.01.2021" заменить словами "По 15.05.2021".

1.10. В абзаце шестом пункта 2-37 постановления слова ", аквапарков, океанариумов, музеев, организаций, осуществляющих выставочную деятельность, театров, иных организаций исполнительских искусств" исключить.

1.11. Абзац седьмой пункта 2-37 постановления изложить в следующей редакции:

"обеспечения недопущения оказания услуг общественного питания в торгово-развлекательных центрах (комплексах), торговых центрах с использованием фуд-кортов и фуд-плейсов".

1.12. В пунктах 2-42, 2-43, 3.3, 3.5 и 18-11 постановления слова "по 31.01.2021" заменить словами "по 28.02.2021".

1.13. В абзацах втором и третьем пункта 2-49 и пункте 3.4 постановления слова "по 31.01.2021" заменить словами "по 15.05.2021".

1.14. Дополнить постановление пунктом 2-50 следующего содержания:

"2-50.По 15.05.2021 запретить (временно приостановить) на территории Санкт-Петербурга проведение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), а также на открытом воздухе спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью более 50 человек (за исключением проведения спортивных и физкультурных мероприятий по согласованию с Комитетом по физической культуре и спорту, культурных и зрелищных мероприятий по согласованию с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, иных мероприятий по согласованию с Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга), а также посещение гражданами указанных мероприятий.

Максимально допустимое количество посетителей соответствующего мероприятия определяется Комитетом по физической культуре и спорту, Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга в соответствии с порядками, указанными в пунктах 15-4 - 15-6 постановления, исходя из конструктивных и иных особенностей места его проведения, наличия необходимого оснащения и достаточных сил и средств, обеспечивающих выполнение требований, предусмотренных постановлением, и безопасность проведения соответствующего мероприятия.

При проведении мероприятий, согласованных в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, организаторы соответствующих мероприятий, а также собственники и иные законные владельцы зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых проводятся указанные мероприятия, обязаны обеспечить соблюдение требований, предусмотренных постановлением, а также условий проведения соответствующих мероприятий.

В случае выявления неисполнения запрета (временного ограничения), предусмотренного в абзаце первом настоящего пункта, а также иных требований, предусмотренных постановлением, согласование проведения мероприятий соответствующими организациями (индивидуальными предпринимателями), а также проведения мероприятий в соответствующих зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), указанных в абзаце первом настоящего пункта, в дальнейшем допускается только после принятия мер, устраняющих причины неисполнения установленных запретов (временных ограничений) и требований, в соответствии с порядками, указанными в пунктах 15-4 - 15-6 постановления".

1.15. В пункте 15-4 постановления слова "спортивных мероприятий" заменить словами "спортивных и физкультурных мероприятий".

1.16. Пункт 15-6 постановления после слова "спортивных," дополнить словом "физкультурных,".

2. Постановление вступает в силу с 30.01.2021.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







