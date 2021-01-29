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29.01.2021 11:17
Рубрика: Общество

Космонавт Шкаплеров привился от COVID-19 и призвал вакцинироваться

Текст: Илья Изотов

Российский космонавт, уроженец Севастополя Антон Шкаплеров прошел два этапа вакцинации от коронавируса и призвал крымчан защитить себя от COVID-19 "Спутником V".

Сейчас Шкаплеров готовится к очередному полету в Центре подготовки космонавтов. А его обращение к землякам записал недавно созданный крымский Центр управления регионом.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Шкаплеров, проведший в космосе в общей сложности более 533 суток, в том числе 14 часов 28 минут- в открытом космическом пространстве, отметил, что профессия космонавта предусматривает особые требования к здоровью.

- Это очень важно при подготовке экипажа к полету на Международную космическую станцию, - сказал Антон Шкаплеров. - Первую прививку мне сделали еще в декабре. После новогодних праздников по плану состоялся второй этап вакцинации. Никаких осложнений или выраженных побочных явлений после вакцинации у меня не было. На фоне не стихающей пандемии существует только один проверенный путь борьбы с широкой эпидемией - создание коллективного иммунитета путем массовой вакцинации всего населения.

Шкаплеров уверен, что позаботиться о своем здоровье необходимо не только космонавтам, но и всем россиянам: ведь при охвате прививками 70 процентов населения эпидемия затухает.

- В этих 70 процентах должно быть маленькое участие каждого из нас, - уверен Антон. - Такого врага, изменившего всю нашу жизнь, можно победить только общими усилиями. Выбор, как всегда, за вами. Привиться и защитить себя, своих близких и обеспечить скорейшее возвращение к нормальной жизни.

Напомним, более 10 тысяч крымчан уже записались на вакцинацию, свыше 6000 человек получили первую из двух прививок. Создано 10 выездных мобильных бригад для вакцинации сотрудников крупных предприятий республики.

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