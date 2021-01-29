На Кубани задержан подозреваемый в расстреле мужчин на поминках

Подозреваемый в убийстве мужчины и ранении еще троих человек в хуторе Заря под Анапой задержан. Об этом в пятницу утром сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

- Благодаря грамотно спланированных и проведенных следователем и следователя-криминалиста СКР по краю следственным действиям при оперативной поддержке полицейских местонахождение фигуранта установлено и он был задержан, - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, подозреваемому 33 года, он житель Анапы. Вчера по городу был объявлен план перехват и распространены ориентировки с данными и фотографией мужчины.

Сейчас следователи ведут допрос подозреваемого и устанавливают обстоятельства преступления, а также мотив. Решается вопрос об аресте. Назначено проведение судебно-медицинской и баллистической экспертиз.

Как сообщалось ранее, в хуторе Заря под Анапой 28 января неизвестный после поминок открыл огонь по четверым мужчинам. Один их пострадавших скончался на месте, еще трое госпитализированы с огнестрельными ранениями.