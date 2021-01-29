Абрамченко назвала города России с самым загрязненным воздухом

Новости

Парламент Португалии одобрил законопроект о проведении эвтаназии в стране 19:27
В Петербурге ослабили ограничения для кафе, кинотеатров и ТЦ 19:14
Медведев назвал тревожной тенденцию блокировок в соцсетях 19:13
Лыжница Непряева сломала руку после падения на этапе Кубка мира 18:49
На Дону нашли родных погибшего на Эльбрусе красноармейца 18:24
РФПИ: Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Иране 18:17
Шесть вертолетов закупят для тушения лесных пожаров 18:01
В Коми наградили полицейского, который вывел жителей из горящего дома 18:01
Вильфанд предсказал сильный снегопад в Москве 18:00
Украина внесла пятерых российских артистов в "черный список" 17:51
СК Беларуси подтвердил задержание Тимы Белорусских с наркотиками 17:50
В Саратове возбудили дело о нарушении санитарных норм на незаконной акции 17:15
Более 6,6 тыс единиц вооружения и военной техники поступило в армию в 2020 году 17:10
ЦБ: Долги россиян по ипотеке впервые превысили 9 трлн рублей 17:05
МВД просит домашнего ареста для фигурантов дела о нарушении санитарных норм на незаконной акции 16:47
Елена Малышева назвала главную опасность коронавируса 16:40
Из России в Финляндию вылетел первый регулярный борт с начала пандемии 16:33
Мишустин поддержал идею развития инфраструктуры для агротуризма 16:12
Чернышенко: Число бюджетных мест для ИТ-студентов вырастет до 80 тысяч 16:03
Аронофски и Джаред Лето поработают над хоррором от автора "Звонка" 16:03
Посольство разъяснило порядок въезда россиян в Сингапур в условиях COVID-19 15:41
В Петербурге уменьшат число коек для больных с COVID-19 15:34
В Google назвали ошибкой ограничение на распространение гимна РФ в YouTube 15:27
Шойгу: Лановой олицетворял своим творчеством лучшие черты офицерства 15:14
Столичных школьников пригласили на профессиональные стажировки 15:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
29.01.2021 18:41
Рубрика: Общество

Абрамченко назвала города России с самым загрязненным воздухом

Текст: Алексей Дуэль
Воздух в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы должен стать настолько чистым, чтобы граждане ощутили это, просто открыв форточку. В этом и состоит суть федерального проекта "Чистый воздух", напомнила участникам рабочей встречи по его реализации вице-премьер Виктория Абрамченко.
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

"Наша цель - снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, которые оказывают наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза к 2030 году, - сказала Виктория Абрамченко. - Создание по-настоящему комфортной и безопасной среды для жизни граждан должно быть безусловным приоритетом".

Фото: Татьяна Матящук
Как в городах решают проблему загрязнения воздуха

В прошлом году на основе согласованных комплексных планов предприятия инвестировали в программы модернизации более 78 млрд рублей, добавила вице-премьер, что привело к сокращению выбросов на 71 тыс. тонн.

Над проектом "Чистый воздух" работают две федеральные службы: Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Первая отвечает за экологическое благополучие, вторая - за здоровье человека и благоприятную среду его обитания. Совместными усилиями они определили перечень наиболее опасных веществ и составили список городов, в которых выбросы в атмосферу в наибольшей степени пагубно влияют на здоровье людей.

"В ближайшее время Росприроднадзор должен установить объемы/квоты выбросов", - предупредила Виктория Абрамченко.

Антирейтинг самых грязных городов, представленный вице-премьером, получился таким:

  • 1. Челябинск
  • 2. Нижний Тагил
  • 3. Магнитогорск
  • 4. Норильск и Новокузнецк
  • 5. Омск
  • 6. Красноярск
  • 7. Череповец
  • 8. Липецк
  • 9. Братск
  • 10. Чита и Медногорск

Виктория Абрамченко призвала региональные власти продумать и реализовать перечень мер, актуальный для каждого конкретного случая.

"Работа по снижению выбросов ни в коем случае не должна сводиться только к мероприятиям по переводу общественного транспорта на альтернативные виды топлива и энергии, - предостерегла вице-премьер. - Такие меры, по экспертным оценкам, дадут эффект в рамках федерального проекта в объеме не более 3%. Мы должны определить приоритетные мероприятия, которые дадут ощутимый результат. Важна активизация работы с крупными загрязнителями".

В результате принятых мер уже к 2024 году уровень загрязнения воздуха в этих городах должен сократиться на 20%, напомнила Виктория Абрамченко. По ее данным, объем внебюджетных инвестиций, предусмотренный уже заключенными договорами с компаниями, составит 500 млрд рублей, а общий экологический эффект - 1,5 млн тонн.

Воздух в Челябинске станет чище благодаря рекультивации городской свалки

"Результатом федерального проекта должны стать не отчеты о закупленных автобусах, а полная удовлетворенность граждан экологической обстановкой, - подчеркнула вице-премьер. - Уже сейчас мы начали планировать расширение проекта после 2024 года. Двенадцать городов - это далеко не исчерпывающий список. По результатам экологического мониторинга, проведенного в ноябре 2020 года, определены населенные пункты, где также наблюдается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. В список вошли 48 городов".

В регионах Общество Экология Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия УрФО Челябинская область Челябинск УрФО Свердловская область УрФО Челябинская область СФО Красноярский край СФО Кемеровская область

Главное сегодня

ГП: За провокации и насилие на незаконных акциях грозит статья "массовые беспорядки"
Умер Василий Лановой
В Минздраве назвали сроки переломного момента в борьбе с COVID-19
Мишустин пообещал 200 млн для детской больницы в Карелии
Гиперзвуковые ракеты "Циркон" начнут серийно поставляться с 2022 года
Помогать тяжелобольным детям с этого года будут по новым правилам
В Роскачестве рассказали, почему вода из кулеров может быть опасна