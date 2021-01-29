Абрамченко назвала города России с самым загрязненным воздухом

Воздух в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы должен стать настолько чистым, чтобы граждане ощутили это, просто открыв форточку. В этом и состоит суть федерального проекта "Чистый воздух", напомнила участникам рабочей встречи по его реализации вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Наша цель - снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, которые оказывают наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза к 2030 году, - сказала Виктория Абрамченко. - Создание по-настоящему комфортной и безопасной среды для жизни граждан должно быть безусловным приоритетом".

В прошлом году на основе согласованных комплексных планов предприятия инвестировали в программы модернизации более 78 млрд рублей, добавила вице-премьер, что привело к сокращению выбросов на 71 тыс. тонн.

Над проектом "Чистый воздух" работают две федеральные службы: Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Первая отвечает за экологическое благополучие, вторая - за здоровье человека и благоприятную среду его обитания. Совместными усилиями они определили перечень наиболее опасных веществ и составили список городов, в которых выбросы в атмосферу в наибольшей степени пагубно влияют на здоровье людей.

"В ближайшее время Росприроднадзор должен установить объемы/квоты выбросов", - предупредила Виктория Абрамченко.

Антирейтинг самых грязных городов, представленный вице-премьером, получился таким:

1. Челябинск

2. Нижний Тагил

3. Магнитогорск

4. Норильск и Новокузнецк

5. Омск

6. Красноярск

7. Череповец

8. Липецк

9. Братск

10. Чита и Медногорск

Виктория Абрамченко призвала региональные власти продумать и реализовать перечень мер, актуальный для каждого конкретного случая.

"Работа по снижению выбросов ни в коем случае не должна сводиться только к мероприятиям по переводу общественного транспорта на альтернативные виды топлива и энергии, - предостерегла вице-премьер. - Такие меры, по экспертным оценкам, дадут эффект в рамках федерального проекта в объеме не более 3%. Мы должны определить приоритетные мероприятия, которые дадут ощутимый результат. Важна активизация работы с крупными загрязнителями".

В результате принятых мер уже к 2024 году уровень загрязнения воздуха в этих городах должен сократиться на 20%, напомнила Виктория Абрамченко. По ее данным, объем внебюджетных инвестиций, предусмотренный уже заключенными договорами с компаниями, составит 500 млрд рублей, а общий экологический эффект - 1,5 млн тонн.

"Результатом федерального проекта должны стать не отчеты о закупленных автобусах, а полная удовлетворенность граждан экологической обстановкой, - подчеркнула вице-премьер. - Уже сейчас мы начали планировать расширение проекта после 2024 года. Двенадцать городов - это далеко не исчерпывающий список. По результатам экологического мониторинга, проведенного в ноябре 2020 года, определены населенные пункты, где также наблюдается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. В список вошли 48 городов".