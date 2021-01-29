Ростуризм не поддержал запрет Booking.com в России

Запрет на деятельность в России сервиса Booking.com никак не поможет развитию внутреннего туризма, считает руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Честно говоря, не очень понятно, как закрытие Booking.com поможет внести вклад в развитие внутреннего туризма. Было бы очень странно закрывать Booking.com для того, чтобы развить внутренний туризм", - заявила Догузова в интервью на YouTube.

Она отметила, что закрытие сервиса не относится к компетенции Ростуризма.

В конце 2019 года Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении Booking.com после обращения "Опоры России", которая заявила, что сервис заставляет российские отели соблюдать паритет цен. В декабре 2020 года ФАС признала наличие нарушения антимонопольного законодательства в действиях сервиса нарушившим.

В Booking.com распространили заявление о том, что сервис обеспечивает своим клиентам распространение информации об их услугах на глобальном уровне и потому указание одной и той же цены на сайте отелей и в сервисе справедливо. Сами отельеры признавали, что сервис помогает им продвигать услуги.