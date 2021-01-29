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29.01.2021 09:50
Рубрика: Легковые авто

СМИ: россиян обяжут согласовывать любой тюнинг автомобиля

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С 1 февраля автовладельцам, по всей видимости, придется согласовывать любой тюнинг автомобиля, вплоть до перехода на газовое топливо. Данные будут заноситься в соответствующий реестр Минэкономразвития.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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Эту норму должны были внедрить в практику с 1 июля 2019 года, но срок переносили неоднократно.

Как пишут "Известия", теперь для вступления поправок в силу все готово. Требования прописаны в ГОСТ 33670 "Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия".

В реестр будут вносить заключения испытательной лаборатории о возможности тюнинга. Без ее вердикта вносить любые изменения в конструкцию будет невозможно.

Проблемы могут возникнуть из-за недостаточного количества таких лабораторий в стране. Большая часть их сосредоточена в Москве и Владивостоке. Но лаборатория должна будет выдавать документы только для автомобилей своего региона.

Есть свои сложности и с критериями оценки конструктивных изменений. По информации издания, ведется разработка нового ГОСТа, который будет регламентировать методы, которыми пользуются специалисты лабораторий.