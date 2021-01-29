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29.01.2021 12:23
Рубрика: Легковые авто

Toyota и Lexus отзывают внедорожники в России, которые могут загореться

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Росстандарт опубликовал информационное сообщение о начала проведения отзывной кампании, которая затрагивает 82 405 автомобилей Lexus и Toyota. Из-за обнаруженного дефекта машины могут воспламениться.

Фото: Борис Захаров/РГ
Toyota обогнала Volkswagen и стала лидером по продажам автомобилей в мире

Под отзыв попадают Lexus LX570 и Toyota LC200, реализованные с 31 января 2013 года по настоящее время.

Внедорожники оснащены форсунками с подогревом, и существует вероятность, что со временем корпус нагревателя может треснуть и в него попадёт омывающая или другая жидкость.

Минимальные последствия: короткое замыкание и перегрев, худший вариант развития событий - возгорание.

На всех транспортных средствах, попадающих под отзыв, с VIN-кодами, согласно приложению (опубликовано на сайте Росстандарта) будет выполнена замена форсунок омывателя лобового стекла на модернизированные.

Специальные сервисные кампании или отзыв автомобилей являются стандартной мировой практикой для автопроизводителей по обеспечению безопасности водителей и пассажиров. Такие кампании носят превентивный характер и призваны предотвратить потенциально возможную некорректную работу отдельных элементов автомобиля.

Фото: Пресс-служба Toyota.
#Toyota #Lexus