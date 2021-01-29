Трамп встретился с лидером республиканцев в нижней палате конгресса США

Экс-президент США республиканец Дональд Трамп в четверг провел встречу с лидером республиканского меньшинства в палате представителей конгресса Кевином Маккарти. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Встреча, инициатором которой стал Маккарти, состоялась в поместье Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Она была посвящена планам руководства Республиканской партии вернуть себе большинство в нижней палате конгресса на промежуточных выборах в 2022 году. По словам Маккарти, экс-президент выразил готовность оказать поддержку своим однопартийцам, пишет ТАСС.

Ранее Дональд Трамп опроверг слухи о том, что он планировал создать новую политическую партию. По словам советника предвыборного штаба Трампа Джейсона Миллера, бывший глава Белого дома "ясно дал понять, что его цель - вернуть республиканцам сенат и палату представителей конгресса США в 2022 году".

Напомним, по итогам всеобщих выборов, прошедших в США третьего ноября прошлого года, демократы получили большинство в сенате конгресса, а также сохранили контроль над палатой представителей.