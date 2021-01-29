Ученые рассказали об уязвимости коронавируса

Ученые из Университета Вандербильта и медицинского отделения Техасского университета нашли слабое место коронавируса. Выводы специалистов публикует портал MedicalXpress.

В ходе исследования выяснилось, что у генома коронавируса есть особый фермент, экзорибонуклеаза nsp14-ExoN, который отвечает за эволюцию вируса. "Это служит важной мишенью для подавления и ослабления пандемии COVID-19, а также для предотвращения будущих вспышек новых коронавирусов", - цитирует РИА Новости Дженнифер Гриббл, одного из авторов исследования.

Выявленный фермент ученые назвали "ахиллесовой пятой" коронавируса. Предположив, что он может потерять возможность рекомбинации и полностью остановить свое действие в случае, если будет возможно разработать блокирующее его действие лекарство.

Ранее российские ученые отметили, что мутации COVID-19 не влияют на эффективность созданных и доступных сейчас в стране вакцин. Об этом рассказал Дмитрий Лиознов, директор НИИ гриппа имени Смородинцева. Он пояснил, что специалисты тщательно изучают все обнаруженные варианты коронавируса и накапливают данные. Это помогает точнее и эффективнее противостоять возникающим инфекциям.