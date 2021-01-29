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29.01.2021 14:42
Рубрика: Российский автопром

Уникальную "Оку"- кабриолет выставили на продажу

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.avito.ru Фото: www.avito.ru
Фото: www.avito.ru

В Самаре выставили на продажу уникальный автомобиль - "Оку" с кузовом "кабриолет". Объявление появилось на сайте Avito.

Фото: Валерий Карташов
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Продавец рассказал, что этот экземпляр выпущен как стандартный хэтчбек в 2004 году на заводе КамАЗ, затем там же, в Набережных Челнах, сразу после производства был переоборудован в кабриолет. Для этого удалили крышу, усилили пороги кузова, установили складывающийся вручную матерчатый верх и пластиковые форточки за дверями.

Все 17 лет машина находилась в одних руках и эксплуатировалась только летом (что вполне нормально для кабриолета), поэтому ее пробег составляет всего 11 тысяч километров. При этом переоборудование в ПТС не вписано, поэтому с переоформлением автомобиля могут быть проблемы. Машина также укомплектована салоном повышенной комфортности с оформлением в оттенках бежевого.

Такой кабриолет КамАЗ впервые представил в 2002 году на выставке MIMS. Изготовлением микролитражек в этой модификации занималась одна из приближенных к компании фирм. По технической части кабриолет не отличался от серийной "Оки", то есть оснащался двигателем 750 куб. см и мощностью 33 л.с. Он сочетался с 4-ступенчатой коробкой передач.

За выставленный в Самаре экземпляр просят 100 000 рублей.

ВАЗ-11113 "Ока" производился в 1987-2008 гг. Его выпуском занимались ВАЗ, КамАЗ и СеАЗ.

Фото: www.avito.ru
#Lada