В Россию привезли новые китайские седаны

Новые седаны Chery Arrizo 5 Plus привезли в Россию. Пока в количестве двух экземпляров.

Машины на одной из столичных парковок обнаружили журналисты Motor 1. Судя по налету грязи на кузовах, автомобили активно используются. Возможно, их тестируют на соответствие российским условиям. Или сравнивают между собой.

Дело в том, что седаны различаются цветом и дизайном, но не исключено, что у них разные опции и даже оснащение. На снимках легко заметить, что у одного из Arrizo обычная шестиугольная решетка радиатора, напоминающая Hyundai, у второго - веретенообразная, как у Lexus.

В Китае с поздней осени 2020 года предлагаются обе машины. На них устанавливаются атмосферный или наддувный моторы объемом 1,5 литра, которые выдают 116 и 156 л.с. соответственно. В паре с ними идет либо 5-ступенчатая "механика", либо вариатор. Кстати, дизайн не влияет на цену: оба варианта в любой из комплектаций стоят одинаково - от 69,9 до 99,9 тысячи юаней. В пересчете на рубли - от 810 тысяч до 1,16 млн.

Интересно, что ранее на этой неделе в Chery подтвердили, что рассматривают возможность привезти в Россию седаны.

- Автомобиль Chery Arrizo 5 стал единственным китайским седаном, получившим оценку в рейтинге качества автомобилей JD Power 2020 China Initial Quality Study SM (IQS). Данный факт выступил аргументом для рассмотрения представления седана Arrizo 5 на российском рынке, - отметили в российском представительстве компании.

На данный момент в линейке компании представлены три модели кроссоверов Tiggo - 4, 7 Pro и 8. В первом квартале 2021 года ожидается, что ассортимент пополнит новый флагман - Tiggo 8 Pro. В 2020-м Chery продала 11 452 кроссовера - на 80% больше, чем в 2019-м. Седанами компания не занимается в РФ более пяти лет.