В Швеции электромобили научились заряжаться от дороги

В городе Готланде (Швеция) успешно завершилось тестирование дороги с беспроводной зарядкой для электрокаров. Разработчиком технологии является израильская компания ElectReon.

Впервые о планах по реализации инновационной идеи было объявлено в 2017 году. Технология выглядит следующим образом: под дорожным покрытием устанавливаются медные катушки. Они соединяются с блоками управления, которые располагаются вдоль обочины.

Такой метод позволяет заряжать аккумуляторные батареи по беспроводной сети во время движения. При этом электромобили, движущиеся по асфальту, должны быть оборудованы специальными устройствами беспроводной передачи энергии.

Фирма ElectReon недавно построила в Швеции динамическую беспроводную зарядную систему на дороге общего пользования протяжённостью 1,65 км. В рамках первого этапа тестирования по экспериментальной трассе запустили электрогрузовик. Тягач показал способность получения на ходу 70 кВт энергии.

Как пишет Autoevolution, во время испытаний также выяснилось, что снег и лёд не влияют на зарядку.

Планируется эксплуатация дороги с несколькими электрокарами, которые будут заряжаться одновременно.

Помимо этого, компания завершила развёртывание вышеупомянутого комплекса в Тель-Авиве (Израиль).

Ожидается, что революционная технология уменьшит потребность в установке стационарных зарядных станций, а также увеличит запас хода электромобилей и позволит автопроизводителям использовать аккумуляторы меньшего размера. Последнее приведёт к созданию более дешёвых и вместительных транспортных средств.