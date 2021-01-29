"Вашингтон" без Овечкина продолжил побеждать

"Вашингтон" без российских хоккеистов одержал волевую победу над "Нью-Йорк Айлендерс" - 6:3, уступая по ходу встречи 0:3.

"Вашингтон" проводил четвертую встречу без отстраненных за нарушение протокола COVID-19 Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Ильи Самсонова. Они были отстранены на четыре встречи. При Овечкине и компании "Вашингтон" провел 4 матча и одержал 2 победы, без россиян "столичные" сыграли лучше - 3 победы и одно поражение.

Хотя поначалу матч против "Айлендерс" складывался неудачно. "Вашинтон" после бросков Оливера Вальстрема, Кейси Сизикаса и Андерса Ли уступал 0:3, но затем переломил ход поединка поразив ворота Семена Варламова пять раз, а еще одна шайба была заброшена в пустые ворота.

В составе "Вашингтона" две шайбы забросили Конор Шири, по разу отличились Гарнет Хэтэуэй, Джон Карлсон, Здено Хара и Том Уилсон. Варламов же провел не самый успешный матч, отразив всего 17 бросков.

35 отраженных бросков Андрея Василевского не спасли его клуб "Тампа-Бэй" от поражения в матче против "Каролины". Встреча завершилась со счетом 0:1.