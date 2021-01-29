Новости

"Вашингтон" без Овечкина продолжил побеждать 08:44
На МЦД-2 произошел сбой 08:37
Бывший глава МИД Дании назвал Россию сверхдержавой 08:35
В Москве начались исследования плазмы вакцинированных от коронавируса 08:33
Гол Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Лос-Анжелес" 08:18
На Камчатке больных COVID-19 начали лечить с помощью барокамеры 08:18
В Москве пятница станет самым теплым днем января 08:13
В Приморье снежный циклон нарушил электроснабжение в 14 поселках 08:13
В Москве у "скорой помощи" появилась новая система реанимации 08:11
Невролог объяснил, почему нельзя терпеть головную боль 07:26
ВОЗ: В мире за сутки выявлено более 562 тысяч новых случаев COVID-19 07:14
Заразившиеся "британским" штаммом коронавируса реже теряют обоняние 05:40
Ученые: Нехватка витамина К осложняет течение коронавируса 05:24
С 29 января въезд в Норвегию без веских оснований будет запрещен 05:13
Власти Сингапура выплатят $7,5 тысячи при неудачной вакцинации от COVID 05:05
Прокуратура проверит причины аварии на Нерюнгринской ГРЭС 05:02
Белый дом анонсировал пересмотр политики Трампа в отношении Кубы 04:35
Танкисты из Бурятии попали в Книгу рекордов Гиннесса 04:30
В Якутии произошла авария на Нерюнгринской ГРЭС 04:08
Из-за непогоды в Японии отменили десятки авиарейсов 04:06
Инфекционист назвал общие симптомы ОРВИ и COVID-19 04:05
Военные РФ открыли класс русского языка в школе провинции Дейр-эз-Зор 04:01
СМИ: Великобританию могут лишить доступа к вакцинам от COVID-19 03:37
Трамп встретился с лидером республиканцев в нижней палате конгресса США 03:25
В США выявлены первые носители "южноафриканского" штамма SARS-CoV-2 02:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Главные роли Василия Ланового
Главные роли Василия Ланового
29.01.2021 08:44
Рубрика: Спорт

"Вашингтон" без Овечкина продолжил побеждать

Текст: Максим Домчев

"Вашингтон" без российских хоккеистов одержал волевую победу над "Нью-Йорк Айлендерс" - 6:3, уступая по ходу встречи 0:3.

Гол Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Лос-Анжелес"

"Вашингтон" проводил четвертую встречу без отстраненных за нарушение протокола COVID-19 Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Ильи Самсонова. Они были отстранены на четыре встречи. При Овечкине и компании "Вашингтон" провел 4 матча и одержал 2 победы, без россиян "столичные" сыграли лучше - 3 победы и одно поражение.

Хотя поначалу матч против "Айлендерс" складывался неудачно. "Вашинтон" после бросков Оливера Вальстрема, Кейси Сизикаса и Андерса Ли уступал 0:3, но затем переломил ход поединка поразив ворота Семена Варламова пять раз, а еще одна шайба была заброшена в пустые ворота.

В составе "Вашингтона" две шайбы забросили Конор Шири, по разу отличились Гарнет Хэтэуэй, Джон Карлсон, Здено Хара и Том Уилсон. Варламов же провел не самый успешный матч, отразив всего 17 бросков.

35 отраженных бросков Андрея Василевского не спасли его клуб "Тампа-Бэй" от поражения в матче против "Каролины". Встреча завершилась со счетом 0:1.

Спорт Хоккей Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ

Главное сегодня

Прокуратура предостерегла 5 интернет-компаний от призывов к участию в незаконных акциях
Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром
Минэнерго, ФАС и нефтяники согласовали меры по стабилизации цен на АЗС
Ученые выяснили причину невосприимчивости людей к коронавирусу
В Роспотребнадзоре считают возможным отказаться от масок в 2021 году
Максим Чудов о сборной по биатлону: Команда идет по нарастающей
Макгрегор отстранен от боев на полгода