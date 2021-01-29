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29.01.2021 10:40
Рубрика: Авто

Видео: пешеход чудом уцелел на месте ДТП с самосвалом

Текст: Вадим Давыденко

Классическое "о, счастливчик!" наверняка воскликните вы, увидев, как странный пешеход на этом видео оказывается на пересечение шоссе и второстепенной дороги и чудом спасается от наезда сразу двух машин, грузовика и внедорожника. Потом, конечно, захочется сказать еще много чего нехорошего в его адрес - стоять фактически на перекрестке дорог небезопасно. Даже при не оживленном движении и хорошей видимости.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Эффектное столкновение двух фур показали на замедленном видео

Но еще более резких слов заслуживает владелец белого внедорожника, решивший сделать левый поворот буквально под носом у приближающегося грузовика. "Проскочу", беспечно думал он. И не проскочил, чуть-чуть ошибся в расчетах, по ходу движения изменил траекторию поворота из-за маячившего там пешехода и в итоге потерял драгоценные полсекунды.

Похоже, что абсолютно невиновен в этой истории водитель грузовика, спокойно ехавший по своей полосе и попытавшийся уйти от столкновения с внедорожником. Но времени и места для маневра у него уже не было: со встречки на его полосу выворачивала легковушка, а справа опасно маячил пешеход. Поэтому произошло то, что не могло не произойти, машины врезались на пересечении главной и второстепенной дорог и, казалось, у мужчины нет в этой ситуации ни единого шанса.

Но чудо - когда покореженные автомобили чуть разъехались, стало видно, что пешеход жив и здоров, разве что слегка раздражен на участников аварии, косвенным виновником которой стал он сам. Судя по последним кадрам ролика, он собирается садиться на какую-то попутку, предоставив автомобилистам самим разбираться в случившемся.

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#видео #авто