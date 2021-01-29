Вирусологи оценили возможность новых всплесков коронавируса в России

Всплески коронавирусной инфекции в России еще возможны, но они будут небольшими. Такого мнения придерживаются эксперты-вирусологи.

"Ближайший подъем заболеваемости ОРВИ и COVID-19 может быть весной. В этот период у людей снижается иммунитет и развивается авитаминоз, - цитирует РБК инфекциониста Евгения Тимакова. - Однако данный рост не будет взрывным".

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский выразил мнение, что статистики ноября-декабря прошлого года уже можно не ждать. На улучшение эпидемиологической ситуации в стране, по его мнению, повлияли несколько факторов: выросло число людей с естественным иммунитетом к вирусу SARS-CoV-2, положительно сказалась самоизоляция, переход на удаленную работу, снижение числа контактов и, конечно, использование средств индивидуальной защиты. К этому сейчас добавилась вакцинация, которая тоже станет важным шагом в борьбе с эпидемией коронавируса.

О стабилизации в стране ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В стадии снижения заболеваемости находятся 22 региона, в стадии стабилизации - 60, в стадии продолжающегося роста - три региона. "Это Еврейская автономная, Костромская и Смоленская области. На прошлой неделе в этой категории находилось 13 регионов", - отметила главный санитарный врач страны.