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29.01.2021 06:34
Рубрика: Общество

Вирусологи оценили возможность новых всплесков коронавируса в России

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Всплески коронавирусной инфекции в России еще возможны, но они будут небольшими. Такого мнения придерживаются эксперты-вирусологи.

Фото: iStock
Инфекционист назвал общие симптомы ОРВИ и COVID-19

"Ближайший подъем заболеваемости ОРВИ и COVID-19 может быть весной. В этот период у людей снижается иммунитет и развивается авитаминоз, - цитирует РБК инфекциониста Евгения Тимакова. - Однако данный рост не будет взрывным".

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский выразил мнение, что статистики ноября-декабря прошлого года уже можно не ждать. На улучшение эпидемиологической ситуации в стране, по его мнению, повлияли несколько факторов: выросло число людей с естественным иммунитетом к вирусу SARS-CoV-2, положительно сказалась самоизоляция, переход на удаленную работу, снижение числа контактов и, конечно, использование средств индивидуальной защиты. К этому сейчас добавилась вакцинация, которая тоже станет важным шагом в борьбе с эпидемией коронавируса.

О стабилизации в стране ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В стадии снижения заболеваемости находятся 22 региона, в стадии стабилизации - 60, в стадии продолжающегося роста - три региона. "Это Еврейская автономная, Костромская и Смоленская области. На прошлой неделе в этой категории находилось 13 регионов", - отметила главный санитарный врач страны.

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