ВОЗ: В мире за сутки выявлено более 562 тысяч новых случаев COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире достигло 100 455 529, увеличившись за сутки более чем на 562 тысячи. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Количество летальных исходов возросло более чем на 16 тысяч, составив 2 166 440, пишет ТАСС. Более 48% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ накануне, приходится на Северную и Южную Америку - 274,3 тысячи, на втором месте Европа - 209,7 тысячи, на третьем - Юго-Восточная Азия 26,5 тысячи. Лидером в мире по числу заболевших коронавирусом являются США - 25,1 миллиона. Далее идут Индия (10,7 миллиона) и Бразилия (8,9 миллиона).

Ранее в ВОЗ рассказали о будущем COVID-19. По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, с течением времени коронавирусная инфекция может превратиться в эндемическое заболевание, как это обычно происходит с вирусными инфекциями. "В истории человечества мы смогли победить только оспу. Но мы пока так и не смогли ликвидировать, например, полиомиелит и корь", - напомнил Райан, отметив, что победить коронавирус тоже будет крайне сложно.