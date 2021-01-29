Врачи рассказали об опасности ночного "тихого убийцы"

Апноэ во сне связано с более высоким риском развития сердечных приступов, инсульта, фибрилляции предсердий, ишемической болезни сердца, аритмии, сердечной недостаточности, предупредили медики из австралийского Института исследования сердца.

Апноэ - связанные с храпом остановки дыхания - специалисты называют "тихим убийцей" потому, что большинство людей, страдающих от недуга, не подозревают о существовании у себя такого рода ночной проблемы.

Так, если человек живет один, он может годами не знать о смертельном риске, который каждый раз возрастает при засыпании. На утро ночное апноэ выдают усталость, разбитость, головная боль.

Между тем, пациенты с апноэ умеренной и тяжелой степени имеют более высокий риск развития сахарного диабета, расстройства настроения и депрессии, головных болей, эректильной дисфункции, снижения памяти и концентрации, передает Express.

Ранее сообщалось, что задержки дыхания во сне могут длиться по десять секунд.