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29.01.2021 02:30
Рубрика: Дороги

За проезд по федеральным трассам придется платить больше

Текст: Евгений Гайва
Плата с двенадцатитонников в систему "Платон" за каждый километр пробега по федеральным трассам повышается на 14 копеек - до 2,34 рубля. Новый тариф вступит в силу с первого февраля.
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости

Размер платы рассчитывается с учетом годовой инфляции в период с 10 по 20 января после публикации информации Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
За счет системы "Платон" в 2021 году отремонтируют 260 км трасс

По данным Росавтодора, в системе "Платон" зарегистрировано более 617 тысяч грузоперевозчиков и более 1,42 миллиона транспортных средств массой более 12 тонн. Четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям.

Вносимая грузоперевозчиками плата в системе "Платон" поступает в Федеральный дорожный фонд и расходуется на ремонт дорог. С 2015 года, когда была запущена система, в фонд поступило более 126 млрд рублей. Общий объем отремонтированных дорог за счет средств системы "Платон" за время ее работы составит 3,3 тысячи км, количество мостовых сооружений превысит 130.