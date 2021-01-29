"Заряженный" Mitsubishi Outlander покидает Россию

Компания Mitsubishi объявила о скором прекращении продаж версии Outlander GT с двигателем 3.0 л. MIVEC, выдающим 227 лошадиных сил и 291 Нм крутящего момента. Последняя партия "заряженной" версии Outlander уже поступила в дилерские центры марки в России.

История комплектации Outlander с шестицилиндровым V-образным бензиновым двигателем объемом 3.0 литра началась в 2006 году. В 2013 году ее дополнили фирменной системой S-AWC, она начала называться Outlander Sport, а в 2017 году получила статус отдельной версии и получила название Outlander GT.

Сборка этой версии осуществлялась на заводе в Калуге. За это время было реализовано 24 962 автомобилей, что составляет порядка 10% от числа всех проданных Outlander в этот период.

Mitsubishi Outlander GT 2021 модельного года стоит сегодня в России 2 689 000 рублей, автомобиль 2020 года выпуска - на 50 000 рублей дешевле.

Стоит отметить, что в будущем кроссовер можно будет купить в России только с моторами 2,0 литра (146 л.с.) и 2,4 литра (167 л.с.). Стартовая цена - от 1 850 000 рублей.

В прошлом году компания реализовала в нашей стране 17 836 автомобилей Outlander.

Ранее марка показала испытания нового поколения модели, дебют автомобиля состоится 16 февраля 2021 года. Первыми рынками, на которые выйдет новинка, станут США, Канада и Пуэрто-Рико.