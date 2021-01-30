Бенефициаром "дворца в Геленджике" является бизнесмен Аркадий Ротенберг

Бенефициаром особняка в районе Геленджика является Аркадий Ротенберг. Об этом сам бизнесмен рассказал в интервью Telegram-каналу Mash.

"Это будет не секрет - я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка: место шикарное", - сказал бизнесмен.

По словам Ротенберга, он планирует сделать из этого объекта недвижимости апарт-отель. "Мне очень нравится отельный бизнес, я уж не говорю о том, чтобы в дальнейшем превратить это в туристический бизнес", - отметил он.

По словам предпринимателя, работа по строительству апарт-отеля ведется уже несколько лет.

"Все делается очень аккуратно, качественно и профессионально. Рассчитываю, что закончим строительство этого отеля через пару лет", - сказал Ротенберг.

Кроме того бизнесмен рассказал, что комплекс на мысе Идокопас около Геленджика не единственный гостиничный объект в стране, которым он занимается. "Локдаун с одной стороны показал наличие высокого спроса на путешествия внутри России, а с другой обнажил нехватку объемов для размещения. Буду продолжать инвестировать в это направление бизнеса. Важно, чтобы в перспективе у жителей России, с разными финансовыми возможностями был сложный выбор - слетать в хороший отель в Турцию, Испанию, на Мальдивы или же провести отпуск в качественных гостиничных комплексах на берегу Чёрного моря, в Белокурихе или на Камчатке", - сказал Ротенберг.