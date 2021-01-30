Бенефициаром "дворца в Геленджике" является бизнесмен Аркадий Ротенберг

Новости

Певица-трансгендер и продюсер Мадонны SOPHIE погибла в Афинах 16:32
Ростуризм начнет третью часть программы "с кэшбэком по России" в феврале 16:28
Новый экипаж МКС выполнит до трех выходов в открытый космос 16:01
Фильм "Последний богатырь: Корень зла" заработал более 2 млрд рублей 15:44
Крупный пожар в промзоне в Москве ликвидирован 15:11
У "Монстро" Мэтта Ривза и Джей Джей Абрамса появится сиквел 15:06
Продолжение "Люпена" выйдет в этом году 14:59
Вышел тизер пятого эпизода сериала "Ванда/Вижн" 14:40
Крупный пожар на северо-западе Москвы локализован 14:34
Около 40% задержанных в ходе акции 23 января в Москве - приезжие 14:34
Бочкарев: Развязка на пересечении Юго-Восточной хорды с Волгоградским проспектом готова на треть 14:24
Умер основатель группы The Animals Хилтон Валентайн 14:21
Полиция допросила водителей, чьи автомобили встали в пробках из-за незаконной акции 14:21
Мосметро: По требованию полиции в воскресенье поезда не будут останавливаться на некоторых станциях 13:41
Куклина упустила медаль в гонке преследования на ЧЕ по биатлону 13:33
В Москве из-за крупного пожара подняли авиацию 13:22
Врач назвал последствия "погодных горок" 13:09
Зак Снайдер назвал дату премьеры "Лиги справедливости" 13:07
Макрон усомнился в дружбе с Британией и назвал Brexit ошибкой 13:04
В Москве взорвались газовые баллоны 12:58
В Москве открылись психологические онлайн-тренинги для школьников 12:55
Трампа могут выселить из его резиденции во Флориде 12:33
Названа средняя зарплата московских учителей в 2020 году 12:29
Роскомнадзор вызвал представителей соцсетей из-за неудаленных призывов к участию в акциях 12:26
В Болгарии для Сильвестра Сталлоне изготовили фальшивый паспорт 12:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
30.01.2021 15:41
Рубрика: Происшествия

Бенефициаром "дворца в Геленджике" является бизнесмен Аркадий Ротенберг

Текст: Иван Петров
Бенефициаром особняка в районе Геленджика является Аркадий Ротенберг. Об этом сам бизнесмен рассказал в интервью Telegram-каналу Mash.

"Это будет не секрет - я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка: место шикарное", - сказал бизнесмен.

Фото: Mash Video / youtube
Опубликовано видео "дворца" в Геленджике

По словам Ротенберга, он планирует сделать из этого объекта недвижимости апарт-отель. "Мне очень нравится отельный бизнес, я уж не говорю о том, чтобы в дальнейшем превратить это в туристический бизнес", - отметил он.

По словам предпринимателя, работа по строительству апарт-отеля ведется уже несколько лет.

"Все делается очень аккуратно, качественно и профессионально. Рассчитываю, что закончим строительство этого отеля через пару лет", - сказал Ротенберг.

Кроме того бизнесмен рассказал, что комплекс на мысе Идокопас около Геленджика не единственный гостиничный объект в стране, которым он занимается. "Локдаун с одной стороны показал наличие высокого спроса на путешествия внутри России, а с другой обнажил нехватку объемов для размещения. Буду продолжать инвестировать в это направление бизнеса. Важно, чтобы в перспективе у жителей России, с разными финансовыми возможностями был сложный выбор - слетать в хороший отель в Турцию, Испанию, на Мальдивы или же провести отпуск в качественных гостиничных комплексах на берегу Чёрного моря, в Белокурихе или на Камчатке", - сказал Ротенберг.

Происшествия Правосудие Следствие РГ-Видео

Главное сегодня

ГП: За провокации и насилие на незаконных акциях грозит статья "массовые беспорядки"
МИД РФ: Санкции ЕС против России противоречат интересам Евросоюза
В Ульяновской области 31 января объявили днем траура по погибшим в ДТП
За сутки в России подтверждено 19 032 новых случая COVID-19 в 85 регионах
США хотят завершить процедуры по продлению ДСНВ до 5 февраля
Вступил в силу новый регламент МВД по выдаче и замене паспортов
Специалисты назвали самое распространенное киберпреступление