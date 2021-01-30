Египет преодолел пик второй волны эпидемии коронавируса

Советник президента по вопросам здравоохранения и профилактики Мухаммед Авад Таг-ад-Дин сообщил, что Египет преодолел пик второй волны эпидемии COVID-19. Его слова приводит телеканал "Экстра ньюс".

"Наивысший показатель инфицирования - 1 418 человек был зарегистрирован 31 декабря 2020 года. Сейчас в сутки фиксируют до 521 заболевшего. Мы видим снижение общих показателей заражения", - цитирует советника РИА Новости.

Для сдерживания второй волны эпидемии в декабре прошлого года власти Египта ввели ряд санитарных ограничений, запретив отмечать праздники в отелях, ресторанах и ночных клубах, а также ужесточили штрафы за появление в общественных местах без средств индивидуальной защиты. Масочный режим действует в Египте с конца мая прошлого года, однако до этого все штрафы взимались, только после рассмотрения дела в суде. С января их на месте выписывают сотрудники полиции, оформляя специальный протокол. Штрафуют и тех, у кого есть при себе маска, но человек находится без нее в общественном месте.

С 24 января в Египте началась массовая вакцинация от нового коронавируса. В первую очередь она коснется сотрудников карантинных госпиталей и больниц общего профиля по всей стране, а также пациентов с хроническими заболеваниями и пожилых людей. В последующем прививочная кампания должна охватить все население страны. По последним данным от местного минздрава, с начала эпидемии в Египте выявлено около 165 тысяч зараженных, 9 тысяч 217 человек скончались от последствий болезни, примерно 129 тысяч пациентов полностью выздоровели.