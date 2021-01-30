Гол Зобнина принес "Спартаку" победу над "Пахтакором"

Московский "Спартак" на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах провел первый контрольный матч в 2021 году. Команде Доменико Тедеско противостоял "Пахтакор" из Узбекистана.

В стартовом составе красно-белых дебютировал голландский полузащитник Йоррит Хендрикс, перешедший в команду зимой из ПСВ. На поле также вышли Александр Максименко, Самюэль Жиго, Айртон, Зелимхан Бакаев, Георгий Джикия, Эсекель Понсе, Михаил Игнатов, Алекс Крал, Андрей Ещенко и вернувшийся из Бразилии Педро Роша.

"Пахтакор" открыл счет на 7-й минуте встречи после удара Драгана Черана с пенальти. На 31-й минуте гол-красавец забил Крал, поразивший верхний угол могучим ударом из-за пределов штрафной.

Победу команде Тедеско принес Роман Зобнин на 87-й минуте встречи.