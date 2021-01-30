МИД РФ: Санкции ЕС против России противоречат интересам Евросоюза

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко рассказал о "скользком пути", на который встает Европейский союз. Речь идет о создании многочисленных "горизонтальных" санкционных механизмов, которые препятствуют экономическому сотрудничеству.

"В законодательстве ЕС закладывается возможность принятия оперативных решений в отношении конкретных фигурантов вот этих санкционных режимов, - приводит слова Грушко ТАСС. - Это могут быть и физические лица, и институты, и компании, и бизнесмены. Этот путь создает колоссальную неопределенность в отношениях".

Грушко заметил, что эта проблема не только характерна для отношений между Россией и Евросоюзом, но и в целом для мировой торговли. Замглавы МИД подчеркнул, что Москва выступает против односторонних решений, которые противоречат нормам ВТО и препятствуют развитию экономических отношений.

Говоря о перспективах отношений с ЕС, в российском МИД ранее отмечали, что ушедший год ознаменовался "серьезным откатом" на этом направлении. Однако разрывать оставшиеся каналы диалога в ведомстве не собираются. Несмотря на не самый благоприятный политический фон, европейские предприниматели все равно не уходят с российского рынка. Так что торгово-экономическое сотрудничество остается "страховочной сеткой", которая удерживает отношения РФ и ЕС, отметили в МИД.