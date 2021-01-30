Он и правда почти не ломается: 10-летний Mitsubishi за полмиллиона рублей

Байку о том, что японские автомобили практически не ломаются российские автолюбители после перестройки впитали в мозг с жадностью: очень уж хотелось побыстрее забыть все мучениями с отечественным автопромом. Однако с годами выяснилось, что в среднем японские автомобили, конечно, гораздо надежнее отечественных, но проблем, причем с недешевыми решениями, хватает и с ними. По-настоящему неубиваемые "японцы" встречаются не так уж и часто: надо выбирать не только марку, но и конкретную модель, модификацию, а то и год или даже страну выпуска. Сегодня в нашем подборе Trade-in именно такая машина - Mitsubishi Lancer X 1.8 Sportback.

Mitsubishi Lancer в России всегда был очень популярен не только благодаря японскому происхождению, но и во многом из-за невероятно удачного сочетания характеристик, оснащения и цены. Поспорить с "Лансером" в соответствующие времена мог только локализованный Ford Focus. Например, "народный" штатный набор опций - "электропакет, подогрев сидений, кондиционер" плюс механика/автомат на выбор - массово россиянам предложил именно Lancer с выходом девятого поколения двадцать лет назад.

Маленькая революция случилась с выходом последнего десятого поколения, который ко всему прочему получил невероятно выразительный дизайн в стиле раллийных авто тех лет, чем сильно омолодил аудиторию. Немалое влияние на популярность модели продолжала и культовая полугоночная модификация Evolution.

Кстати, не все знают, что своим ярким дизайном новый Lancer обязан уважаемой в нашей стране с 90-х годов модели Galant. Собственно, для оптимизации производства и модельного ряда японцы, так сказать, "объединили" две модели: на азиатском рынке известный нам как Lancer X седан является ни чем иным как новым поколением Galant, от предыдущих генераций которого и унаследовал стилистику.

К сегодняшнему дню финансовые проблемы Mitsubishi и специфический для евро-американского рынка модельный ряд заставил марку сначала покинуть развитые страны, а затем и вовсе свернуть легковое подразделение, оставив производство только под класс SUV и перейдя под крыло альянса Renault-Nissan. Так или иначе, наследие Mitsubishi оставил огромное, в том числе и в нашей стране.

Последний Lancer X выпускался аж 10 лет, пережив два рестайлинга. Не считая версии Evolution, в гамме было два кузова, четыре бензиновых мотор, три коробки передач и даже полноприводная трансмиссия. На сегодняшний день на вторичном рынке модель можно купить от 300 до 800 тысяч рублей в зависимости от года, пробега и состояния. Основная масса интересных предложений находится в диапазоне 400-600 тысяч рублей, что является крайне привлекательной суммой, поскольку новыми за эти деньги сегодня продаются только самые бюджетные "Лады".

Почему Sportback?

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Многие наверняка обратили внимание, что в начале статьи мы сделали акцент на пятидверной модификации Lancer X - Sportback. В России она продавалась всего несколько лет и особой популярности не снискала - на вторичном рынке сегодня не более 5% хэтчбеков Lancer X. И это в общем-то плюс.

Дело в том, что от не самого пропорционального (читай, не такого "крутого") внешне автомобиля отвернулась молодая аудитория, то есть "бравые пацаны", отжигающие со светофоров, а также консервативные покупатели, традиционно предпочитающие седаны.

В результате хетчбэк приглянулся семьянинам, предпочитающим японскую надежность и европейский прагматизм с функциональным багажником, а также прекрасной половине человечества, для которой седан выглядел слишком большим. То есть, заведомо более аккуратным владельцам. Ожидания к сегодняшнему дню оправдались: сегодня даже возрастные Lancer X Sportback в целом сохранились лучше, а пробега намотали меньше, чем седаны тех же лет выпуска.

Почему 1.8?

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Еще один неоспоримый плюс - это агрегатные пары. Lancer X Sportback продавался в России с одним и, как оказалось, самым удачным двигателем - 1.8-литровым 143-сильным мотором серии 4B1.

Дело в том, что базовые моторы серии 4A9 объемом 1.5, а затем 1.6 литра для Lancer X оказались слабоваты. При агрессивной внешности модели тем, кому не хватило на версии помощнее, выжимали из агрегатов все соки.

Добавилась к этому и другая особенность: активное участие в разработке моторов принимал концерн Daimler-Chrysler, который тогда делал их с упором на европейский рынок, то есть на экологические требования. В результате встреча специфически сделанных элементов с регулярной ударной нагрузкой в России уже к 100 тыс.км приводила к проблемам, главной из которых стал масложор. При невнимательном владельце 1.5/1.6-литровые моторы порой не доживали и до 150 тыс.км, благо простая конструкция позволяла довольно быстро и не очень дорого вернуть их к жизни.

На противоположном конце линейки крайне удачный 2.0-литровый 150-сильный двигатель серии 4B1, из которого впоследствии вырос известный по всем современным корейским кроссоверам двигатель G4KD. Удивителен тот факт, что Hyundai-Kia, добиваясь экономичности и экологичности, мотор умудрились испортить: модернизация под современные требования привела к склонности двигателя к задирам в цилиндрах.

А вот Mitsubishi из-за плохого финансового состояния денег на апгрейд не хватило, в результате чего моторы серии 4B1 остались с первозданной надежностью.

Главным фактором риска снова стали владельцы. Lancer X 2.0 как раз покупали те, кому на мощную версию хватило, а потому гоняли машину в хвост и в гриву. При этом мотор с учетом врожденной выносливости даже при такой езде выхаживал 250+ тыс.км. Единственный нюанс - внимание к системе ГРМ, где при ударных нагрузках могло оборвать двухрядную цепь, хотя у спокойных водителей она порой доживала до 200-тысячного пробега, а сам мотор мог выдержать и полмиллиона км.

Именно последний фактор и является определяющим при выборе 1.8-литрового агрегата. Фактически это тот же самый двигатель 4B1, только чуть уменьшенного объема. Он обладает столь же серьезным запасом прочности, что 2.0, только с одним отличием - такие "Лансеры" чаще остальных попадали в спокойные руки, которые между экономией на мощности и доплатой за скорость выбирали "золотую середину". Это и обеспечило на сегодня достойное состояние большинства подобных версий.

Основные проблемы сегодня - возрастные и ресурсные нюансы навесного оборудования. За более чем десять лет приходят в негодность разъемы, проводка, пластмассовые и резиновые детали окружающих мотор узлов.

Почему не автомат?

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

С выбором трансмиссий на Lancer X дела обстоят спорно. По-настоящему отличной коробкой передач на модели был только древний, но неубиваемый автомат F4A51, в котором нужно было только не забывать менять масло хотя бы раз в 70-80 тыс.км.

Проблема в том, что ставился он только в сочетании с базовыми моторами 1.5/1.6. Удивительно, но механическая коробка передач такой же похвалы не заслужила: даже для базовых моторов она оказалась слабовата на ресурс: были вопросы к прочности валов и повышенному износу подшипников.

А вот с агрегатами 1.8/2.0 стыковался вариатор Jatco JF011E, хорошо знакомый, например, по кроссоверам Nissan. Беда у него одна и хорошо известная - перегрев. Дело в том, что "Лансеры" до рестайлинга имели в коробке отдельный радиатор, который мало того, что был мал, так еще и располагался в неудачном месте. Забитый сверху грязью и подверженный коррозии он нередко приводил к перегреву.

Решить проблему в Mitsubishi решили странным методом - удалив радиатор совсем и заменив его теплообменником. В коробку при этом начали заливать более стойкое к температуре масло. Результат оказался обратным: без радиатора вариатор Jatco стал перегреваться еще сильнее и быстрее. Так или иначе, практика показала, что при адекватном обслуживании бесступенчатая коробка свои 200 тыс.км выхаживает.

Однако самой беспроблемной трансмиссией стала усиленная "механика" на моторах 1.8/2.0, которая была лишена как недостатков младшей версии с моторами 1.5/1.6, так и нюансов вариатора.

Выводы

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Остальные эксплуатационные особенности Mitsubishi Lancer X, касающиеся работы подвески, тормозов и рулевого управления, каких-то специфических особенностей не имеют и выхаживают среднестатистический ресурс.

Единственный момент - качество отделочного пластика в салоне и посредственная шумоизоляция, которые никогда не были сильной стороной Mitsubishi. Впрочем, для автомобиля возрастом за 10 лет это уже очень второстепенные факторы.

В остальном, если вы хотите купить за недорого ту самую японскую надежность, которая даже в 12-летнем возрасте будет способна отъездить без особых проблем еще столько же, стоит обратить внимание именно на Mitsubishi Lancer X 1.8 МТ Sportback.