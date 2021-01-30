Падение не помешало Большунову выиграть масс-старт в Фалуне

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. На финише он опередил норвежцев Йоханнеса Клэбо и Пола Голберга.

В пятницу Большунов в очном противостоянии победил норвежцев, а в субботу россиянин сумел повторить успех. Хотя по ходу гонки лидер общего зачета Кубка мира столкнулся с трудностями.

В районе отметки 10 км спортсмен из Великобритании Эндрю Масгрэйв спровоцировал завал в группе лидеров. Он задел россиянина Илью Порошкина, после чего Большунов упал.

В итоге лидер общего зачета Кубка мира оказался 38-м. Но и это не остановило Большунова. На финишной прямой гонки он соперничал с двумя норвежцами - Полом Голбергом и Йоханнесом Клэбо и смог опередить их на 0,4 секунды. Результат россиянина - 34.09 секунды.

Клэбо опередил своего товарища по команде и завоевал второе место лишь благодаря фотофинишу.