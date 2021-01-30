Польская полиция применила газ против манифестантов

В крупных городах Польши продолжаются протесты против решения Конституционного суда, ужесточившего законодательство об абортах. Периодически акции протеста перерастают в беспорядки. Полиция вынуждена применять спецсредства.

Так, накануне протестующие заблокировали один из варшавских перекрестков, и правоохранители использовали против них слезоточивый газ, передает Euronews.

Напомним, правительство Польши опубликовало постановление Конституционного суда, согласно которому аборт в случае тяжелого и необратимого повреждения плода или неизлечимой болезни, угрожающей жизни и здоровью будущего ребенка, противоречит Конституции.

С момента вынесения этого вердикта в Польше и за ее границами прошли сотни акций протеста, в которых принимали участие более 430 тысяч человек.