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30.01.2021 23:18
Рубрика: В мире

Польская полиция применила газ против манифестантов

В крупных городах Польши продолжаются протесты против решения Конституционного суда, ужесточившего законодательство об абортах. Периодически акции протеста перерастают в беспорядки. Полиция вынуждена применять спецсредства.
Фото: EPA-EFE/LESZEK SZYMANSKI Фото: EPA-EFE/LESZEK SZYMANSKI
Фото: EPA-EFE/LESZEK SZYMANSKI

Так, накануне протестующие заблокировали один из варшавских перекрестков, и правоохранители использовали против них слезоточивый газ, передает Euronews.

Фото: EPA-EFE/MOHAMMED BADRA
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Напомним, правительство Польши опубликовало постановление Конституционного суда, согласно которому аборт в случае тяжелого и необратимого повреждения плода или неизлечимой болезни, угрожающей жизни и здоровью будущего ребенка, противоречит Конституции.

С момента вынесения этого вердикта в Польше и за ее границами прошли сотни акций протеста, в которых принимали участие более 430 тысяч человек.

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