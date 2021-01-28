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25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
В Польше, несмотря на многотысячные протесты, вступил в силу закон о запрете на аборты при высокой вероятности пороков развития плода. Это неминуемо приведет к еще большему расколу в польском обществе.

Правительство опубликовало постановление Конституционного суда, согласно которому аборт в случае тяжелого и необратимого повреждения плода или неизлечимой болезни, угрожающей жизни и здоровью будущего ребенка, противоречит Конституции. За 98 дней, прошедших с момента вынесения этого вердикта, в Польше и за ее границами прошли сотни акций протеста, в которых принимали участие более 430 тысяч человек. По данным соццентра IBRIS, почти 66 процентов поляков выступают за право женщин самим решать, готовы ли они воспитывать ребенка с тяжелыми генетическими заболеваниями. Местные СМИ сообщают о нападении протестующих на католические храмы, попытках сорвать богослужения. И одновременно - о том, что некоторые ксендзы допускают верующих женщин к причастию только при условии, что те не будут участвовать в мероприятиях "Общепольской забастовки женщин".

Польские власти безуспешно ищут компромисс по вопросу абортов
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