Правительство опубликовало постановление Конституционного суда, согласно которому аборт в случае тяжелого и необратимого повреждения плода или неизлечимой болезни, угрожающей жизни и здоровью будущего ребенка, противоречит Конституции. За 98 дней, прошедших с момента вынесения этого вердикта, в Польше и за ее границами прошли сотни акций протеста, в которых принимали участие более 430 тысяч человек. По данным соццентра IBRIS, почти 66 процентов поляков выступают за право женщин самим решать, готовы ли они воспитывать ребенка с тяжелыми генетическими заболеваниями. Местные СМИ сообщают о нападении протестующих на католические храмы, попытках сорвать богослужения. И одновременно - о том, что некоторые ксендзы допускают верующих женщин к причастию только при условии, что те не будут участвовать в мероприятиях "Общепольской забастовки женщин".