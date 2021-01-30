Прилепин: К коалиции левых могут присоединиться и другие игроки

Лидер партии "За правду" Захар Прилепин рассказал, что весной и летом к левопатриотическому объединению на базе "Справедливой России" могут присоединиться и другие политические игроки.

Напомним, что ранее был подписан манифест об объединении "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России".

"Какое-то продолжение объединительных процессов произойдет в течение весны и лета... Съезд проведем, потом еще объединимся", - заявил Прилепин в интервью РИА Новости, добавив, что сейчас идут переговоры.

Он также выразил надежду, что в случае успеха на выборах в Госдуму коалиция будет сотрудничать с КПРФ.

"Задачи одни и те же, идеологический базис (с КПРФ) один и тот же, и мы друг друга многие знаем", - сказал он.