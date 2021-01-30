Райан Рейнольдс раскрыл изначальный сюжет фильма "Дэдпул 3"

Актер Райан Рейнольдс в очередной раз разоткровенничался в Twitter. На этот раз - в рамках социальной кампании #BellLetsTalk, которая призывает публично говорить о психическом здоровье - что бы это ни значило.

It’s critical to have open, honest and healthy discussions around mental health. By retweeting #BellLetsTalk you can make a difference. In case that’s not enough, before Disney bought Fox, Deadpool 3 was gonna be a road trip between Deadpool and Logan. Rashomon style. For real. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) January 28, 2021

Знаменитый артист заявил, что изначально, еще до покупки Fox компанией Disney, третья часть "Дэдпула" задумывалась как роуд-муви, в которой болтливый наемник должен был путешествовать в компании Росомахи. В качестве идейного ориентира он назвал японскую картину Акиры Куросавы "Расёмон" 1950 года.

Зная Рейнольдса и его неиссякаемую тягу к шуткам над Хью Джекманом, сложно понять, всерьез он пишет об этом или это очередной розыгрыш. Возможно, через некоторое время стоит ждать реакции австралийца.

А "Дэдпул 3" выйдет уже в рамках кинематографической вселенной Marvel, сохранив при этом взрослый рейтинг R, это ранее подтвердил глава студии Кевин Файги.