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Райан Рейнольдс раскрыл изначальный сюжет фильма "Дэдпул 3"

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    30.01.2021, 14:45
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Актер Райан Рейнольдс в очередной раз разоткровенничался в Twitter. На этот раз - в рамках социальной кампании #BellLetsTalk, которая призывает публично говорить о психическом здоровье - что бы это ни значило.

Знаменитый артист заявил, что изначально, еще до покупки Fox компанией Disney, третья часть "Дэдпула" задумывалась как роуд-муви, в которой болтливый наемник должен был путешествовать в компании Росомахи. В качестве идейного ориентира он назвал японскую картину Акиры Куросавы "Расёмон" 1950 года.

Зная Рейнольдса и его неиссякаемую тягу к шуткам над Хью Джекманом, сложно понять, всерьез он пишет об этом или это очередной розыгрыш. Возможно, через некоторое время стоит ждать реакции австралийца.

А "Дэдпул 3" выйдет уже в рамках кинематографической вселенной Marvel, сохранив при этом взрослый рейтинг R, это ранее подтвердил глава студии Кевин Файги.

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