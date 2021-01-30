Мосметро: По требованию полиции в воскресенье поезда не будут останавливаться на некоторых станциях

С 8:00 поезда метро будут проезжать ряд станций без остановки. Об этом сообщает телеграмм-канал столичного департамента транспорта.

С 8:00 поезда метро будут проезжать без остановок станции "Александровский сад" Филевской линии, "Охотный ряд" Сокольнической линии, "Театральная" Замоскворецкой линии, "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии, "Кузнецкий мост" Таганско-Краснопресненской линии

"Лубянка" Сокольнической линии, "Китай-город" Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линии.

Дептранс предупреждает, чтобы пассажиры были внимательны при планировании поездок на общественном транспорте.