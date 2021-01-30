Около 40% задержанных в ходе акции 23 января в Москве - приезжие. Об этом журналистам сообщили в правоохранительных органах столицы.

Напомним, пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве уже сообщала, что в несанкционированном мероприятии в столице в субботу, 23 января, принимали участие около 4 тысяч человек. В свою очередь Следственный комитет России начал расследование 24 уголовных дел и инициировал шесть доследственных проверок о несанкционированных акциях в России.

За неделю в московские суды поступило 1608 дел об административных правонарушениях, возбужденных в связи с публичным мероприятием 23 января. А именно: 41 дело по ст.19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и 1567 дел по ст.20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").