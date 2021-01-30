В московском метро Большое кольцо появится раньше срока

Большая кольцевая линия московского метро может замкнуться раньше срока. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить сдачу Большой кольцевой линии в 2022 году, - сказал глава столичного стройкомплекса. - Работы развернуты на всех направлениях".

Первоначально стоял срок - 2023 год, но мэр Сергей Собянин поставил задачу ускорить работы.

Отметим, что в этом году БКЛ будет построена на 70 процентов. В 2021-м планируется открыть 11 станций: "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Давыдково", "Зюзино", "Воронцовская", "Новаторская", "Терехово", "Кунцевская", "Карамышевская" и "Мневники".