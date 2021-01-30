Ростуризм начнет третью часть программы "с кэшбэком по России" в феврале

Уже в феврале россияне смогут возобновить путешествия по стране в рамках программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок, предполагающей кэшбэк за отдых. Федеральным агентством по туризму (Ростуризм) начата подготовка третьего этапа реализации программы стимулирования внутренних туров. Соответствующее письмо, направленное участникам отрасли с предложением принять участие в его реализации, имеется в распоряжении "РГ".

Документ за подписью начальника Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елены Лысенковой разъясняет, на каких условиях участие в программе смогут принять операторы туриндустрии, а также оговаривает, какие льготы будут предоставлены самим туристам.

Согласно тексту письма, основные параметры третьего этапа программы для путешественников войдут следующие опции: период проживания в любых классифицированных средствах размещения (гостиницы, отели, хостелы) должен составлять не менее двух ночей; минимальная стоимость туристической услуги не ограничена; возврат денежных средств на карту (кэшбэк) составит 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей за одну операцию по одной карте. При этом количество начислений по одной карте в рамках программы не ограничено. Оплата, согласно документу, как и прежде должна производиться по карте "Мир".

Как отмечается в письме Ростуризма, ведомство ожидает заявок от всех заинтересованных операторов рынка. Для участия в третьем этапе программы им необходимо разработать пакеты и предложения для туристов, в том числе с продолжительностью проживания не менее двух ночей, включая ночевки в железнодорожном транспорте.

Тематика рекомендуемых Ростуризмом поездок довольно широка и включает в себя туры выходного дня, туры, совмещенные со спа-услугами, недельные оздоровительные туры, а также событийные предложения. Согласно тексту письма, первые событийные туры в рамках третьего этапа программы планируется приурочить уже к 23 февраля.

Участники рынка продление программы восприняли с большим энтузиазмом. "Первый и второй этапы программы проходили в сложных условиях. Программа очень срочно запускалась, с учетом ситуации с коронавирусом, а также сложной ситуации на рынке. Не было времени на какую-то масштабную рекламу и на то, чтобы потребители успели осознать все преимущества этого предложения. А второй этап попал на разгар второй волны коронавирусной, которая, конечно, тоже существенно сбила спрос. И даже при этих условиях сам инструмент показал себя очень хорошо. Я думаю, что это самый лучший инструмент стимулирования рынка, который был разработан и применен за весь постсоветский период", - говорит почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.

По его словам, залогом успеха третьего тура программы станет оперативность ее начала, так как это позволит в том числе сохранить одно из основных преимуществ межсезонья - "существенные сезонные скидки, которые в сочетании с возвратом 20% по кешбэку делают отдых и лечение на наших курортах весной этого года небывало низкобюджетным".

По данным Ростуризма, россияне в рамках программы "с кэшбэком по России" приобрели туры на 6,5 млрд рублей, общая сумма возврата туристам составила 1,2 млрд рублей. На реализацию программы из бюджета было выделено 15 млрд рублей.

Как отмечается в письме Ростуризма, подготовка к третьему этапу программу проходит в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина о совершенствовании механизма по стимулированию доступных, внутренних туристических поездок в 2021 году.