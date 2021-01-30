США хотят завершить процедуры по продлению ДСНВ до 5 февраля

США хотят завершить процедуры по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до 5 февраля.

"Это соответствует интересам национальной безопасности, но еще есть шаги, которые необходимо завершить", - сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.

Президент Джо Байден планирует продлить срок действия последнего оставшегося ядерного соглашения между США и Россией еще на пять лет, чтобы не допустить окончания эры контроля над современными вооружениями и предотвратить новую гонку вооружений между ведущими ядерными державами мира, отмечает портал vox.com.

Срок действия договора между Россией и США истекает 5 февраля. Администрация Трампа не смогла договориться с Москвой по деталям соглашения. Сейчас Байден пытается сделать именно это, ссылаясь на положение, позволяющее лидерам обеих стран продлить договоренности до пяти лет, отмечают эксперты.

"Новый договор СНВ необходим для безопасности США и России, это единственный оставшийся договор, регулирующий два крупнейших в мире ядерных арсенала", - отметил директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.

Аналитик полагает, что российский арсенал является самой большой угрозой для существования США, поэтому расширение его на максимально допустимый договором уровень имеет смысл. Это обеспечивает время, необходимое для переговоров по последующим соглашениям.

Президент РФ Владимир Путин продлил договор между Россией и США о сокращении ядерного оружия. Он пролонгирован на пять лет - до 5 февраля 2026 года, сообщается на сайте Кремля.

В 2011 году Москва и Вашингтон подписали новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений сроком на 10 лет. Соглашение ограничивает размеры ядерных арсеналов двух стран, на которые в совокупности приходится 93 процента всех ядерных боезарядов в мире.