Новости

Прилепин: К коалиции левых могут присоединиться и другие игроки 10:38
США хотят завершить процедуры по продлению ДСНВ до 5 февраля 10:26
СК расследует дело банды, которая создавала сайты-двойники 10:08
Глава СПЧ назвал провокацией призывы к участию в незаконной акции 31 января 10:04
СК возбудил дело о мошенничестве в отношении спонсора ФБК 09:56
В Росздравнадзоре разъяснили вопрос об оплате прививки от COVID-19 08:40
Ученые: Хрипота может быть симптомом рака легких 08:10
Российским водителям запретят ездить на летней резине зимой 08:05
Власти Вануату задержали яхту с россиянами 07:21
МИД РФ: Санкции ЕС против России противоречат интересам Евросоюза 07:03
Установка "Коалиция-СВ" одновременно поразила цель шестью снарядами 06:31
Чехия ограничила въезд в страну для иностранцев 05:40
Вертолет разбился на востоке Кубы 05:33
В Калифорнии из-за пандемии отменили два музыкальных фестиваля 04:37
Байден призвал конгресс как можно скорее оказать помощь американцам 04:25
Российские военные раздали продуктовые наборы жителям сирийской Тербы 03:39
Вильфанд пообещал москвичам морозные выходные 03:37
Египет преодолел пик второй волны эпидемии коронавируса 02:55
Российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии 02:30
Франция закроет границы для всех прибывающих из-за пределов ЕС 01:50
Житель Балашихи поджег жену во время семейной ссоры 01:30
Кудряшов извинился перед Подольски, ранее назвав его лентяем 01:07
Власти Самарской области окажут помощь семьям погибших в смертельном ДТП 00:48
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме 00:45
В МВД назвали причину ДТП с 12 погибшими в Самарской области 00:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
30.01.2021 10:26
Рубрика: В мире

США хотят завершить процедуры по продлению ДСНВ до 5 февраля

Текст: Александр Саможнев

США хотят завершить процедуры по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до 5 февраля.

"Это соответствует интересам национальной безопасности, но еще есть шаги, которые необходимо завершить", - сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.

Фото: REUTERS
В США журналисту грозит 10 лет тюрьмы за мемы на демократов

Президент Джо Байден планирует продлить срок действия последнего оставшегося ядерного соглашения между США и Россией еще на пять лет, чтобы не допустить окончания эры контроля над современными вооружениями и предотвратить новую гонку вооружений между ведущими ядерными державами мира, отмечает портал vox.com.

Срок действия договора между Россией и США истекает 5 февраля. Администрация Трампа не смогла договориться с Москвой по деталям соглашения. Сейчас Байден пытается сделать именно это, ссылаясь на положение, позволяющее лидерам обеих стран продлить договоренности до пяти лет, отмечают эксперты.

"Новый договор СНВ необходим для безопасности США и России, это единственный оставшийся договор, регулирующий два крупнейших в мире ядерных арсенала", - отметил директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.

Аналитик полагает, что российский арсенал является самой большой угрозой для существования США, поэтому расширение его на максимально допустимый договором уровень имеет смысл. Это обеспечивает время, необходимое для переговоров по последующим соглашениям.

Фото: U.S.Navy
Заход эсминца США в Черное море не остался без внимания наших моряков

Президент РФ Владимир Путин продлил договор между Россией и США о сокращении ядерного оружия. Он пролонгирован на пять лет - до 5 февраля 2026 года, сообщается на сайте Кремля.

В 2011 году Москва и Вашингтон подписали новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений сроком на 10 лет. Соглашение ограничивает размеры ядерных арсеналов двух стран, на которые в совокупности приходится 93 процента всех ядерных боезарядов в мире.

В мире США Россия и США

Главное сегодня

ГП: За провокации и насилие на незаконных акциях грозит статья "массовые беспорядки"
МИД РФ: Санкции ЕС против России противоречат интересам Евросоюза
В МВД назвали причину ДТП с 12 погибшими в Самарской области
В Росздравнадзоре разъяснили вопрос об оплате прививки от COVID-19
США хотят завершить процедуры по продлению ДСНВ до 5 февраля
В мире наблюдается самая жаркая погода за последние 12 тысяч лет
В ВОЗ заявили о возможности пандемии из-за вируса Nipah