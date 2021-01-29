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29.01.2021 19:51
Рубрика: Власть

Путин подписал закон о ратификации соглашения о продлении ДСНВ

Текст: Кира Латухина
Президент подписал закон о ратификации соглашения о продлении договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Закон был принят Госдумой 27 января и одобрен Совфедом в тот же день.

Напомним, Владимир Путин 25 января поручил МИД провести переговоры с США о заключении международного договора по продлению ДСНВ. Соглашение было заключено 26 января между Россией и США в форме обмена нотами. Затем президенты России и США провели первый с момента инаугурации Джозефа Байдена телефонный разговор, подтвердив намерение в ближайшие дни завершить необходимые процедуры по документу.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Договор был подписан на 10 лет в Праге 8 апреля 2010 года, вступил в силу 5 февраля 2011 года и действует до 5 февраля 2021 года. Теперь он будет продлен еще на пять лет, до 5 февраля 2026 года.

Договор распространяется на существующие типы тяжелых бомбардировщиков, межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, а также их пусковые установки. Предусматривается предельное количество СНВ по каждому виду.

"Продление договора отвечает национальным интересам Российской Федерации, позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США, поддержать стратегическую стабильность в мире, а также благоприятно скажется на международной обстановке и будет способствовать развитию процесса ядерного разоружения", - говорится в пояснительной записке.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Игорь Дунаевский
Власть Работа власти Внешняя политика Президент Договор об СНВ Россия и США

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