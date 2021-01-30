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30.01.2021 17:50
Рубрика: Спорт

Ступак стала второй в масс-старте, опередив на финише Йохауг

Текст: Максим Домчев
Российская лыжница Юлия Ступак стала второй в гонке классическим стилем на 10 км с масс-старта на этапе Кубка мира в Швеции.
Юлия Ступак. Фото: Федерико Модика Юлия Ступак. Фото: Федерико Модика
Юлия Ступак. Фото: Федерико Модика

Вслед за мужчинами на старт в Фалуне вышли и лыжницы. Им предстояло преодолеть дистанцию в 10 км классическим стилем. И здесь российская команда завоевала медаль.

Фото: Tom Weller/DeFodi Images via Getty Images
Биатлонистка Шевченко завоевала бронзовую медаль ЧЕ в спринте

Две россиянки долгое время держались в группе лидеров - вернувшаяся после болезни Юлия Ступак и Яна Кирпиченко. Победительница гонки определилась на финишной прямой.

Шведская спортсменка Линн Сван сумела опередить всех, завоевав золото. За серебро боролись норвежка Тереза Йохауг и Ступак. Россиянке удалось совсем немного выиграть у соперницы. Кирпиченко в итоге показала пятый результат.

Ранее в субботу аналогичную гонку на 15 км у мужчин выиграл россиянин Александр Большунов.

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