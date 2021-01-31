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31.01.2021 13:38
Рубрика: Общество

Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению

Текст: Мария Агранович
С 8 февраля в российских вузах начинаются очные занятия. Приказ об отмене "удаленки" подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Готовы ли вузы и студенты переключиться на традиционный учебный процесс? Напомним, полностью на дистанционный режим работу вузы ушли 13 ноября 2020 года. Почти 3 месяца онлайна, дистанционная сессия…

Фото: iStock
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- Думаю, переключиться будет несложно, потому что все - и преподаватели, и студенты, - соскучились по живому общению, - говорит ректор Российского нового университета, председатель Ассоциации негосударственных вузов России Владимир Зернов. - Но, конечно, в целях безопасности продолжим придерживаться мер противодействия распространению коронавируса. В РосНОУ установлены тепловизоры на входе, санитайзеры, приборы для обеззараживания воздуха и обязательно ношение средств индивидуальной защиты.

По словам Зернова, зимняя сессия показала: у студентов хороший уровень знаний, а значит, войти учебный ритм им будет легко.

- Кстати, многие наши преподаватели отмечают: ребята стали глубже знать предмет и ориентироваться в вопросах, выходящих за рамки программы, - отмечает Владимир Зернов. - Когда студенты прилагают больше усилий, им становится интересно, и они идут дальше в изучении вопроса. Думаю, некоторые студенты только сейчас поняли одну из важнейших задач вуза - развить и поддержать интерес к познанию.

В МИРЭА также увидели, что за время дистанта повысилась успеваемость студентов.

- За время "удаленки" у нас значительно выросла успеваемость. Очевидно, у студентов стало больше времени для учебы и подготовки к экзаменам и они научились приспосабливаться к особенностям дистанционной работы, - рассказал ректор МИРЭА Станислав Кудж. - Надеюсь, с возвращением в очный режим работы позитивная тенденция сохранится и студенты окончат этот непростой учебный год с отличными результатами.

За время дистанта в вузе отремонтировали большое количество аудиторий, в учебных помещениях установили очистители воздуха от бактерий и инфекций, все кампусы готовы к работе с учетом мер социального дистанцирования.

- Сотрудники вуза будут обеспечивать контроль температуры тела бесконтактным способом на входе в университет, следить соблюдение масочного режима. Вуз закупил большое количество защитных масок, будем выдавать их на входе, если кто-то придет без маски, - уточнил Станислав Кудж.

Казалось бы, вот он, долгожданный выход из дистанта. Но, как выяснилось, есть те, кто комфортно чувствовал себя на "удаленке" и не прочь и дальше продолжить учиться онлайн. Так, по данным опроса Студсовета МГУ, более 80% студентов предпочли бы продолжить обучение в дистанционном формате. Об этом сообщает телеграм-канал "Первый университетский". При этом более 63% респондентов уверен: дистанционно должны проходить не только лекции, но и семинары. Более 43% заявили, что предпочитают удаленный формат проведения практикумов.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
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Интересно, что больше всех учиться дистанционно хочет факультет педагогического образования, а также высшие школы инновационного бизнеса и государственного аудита. Меньше всех - студенты Высшей школы телевидения МГУ.

А в Высшей школе экономики отложили выход из дистанта до 29 марта. И во многом это решение было связано именно с мнением студентов. В "Вышке" тоже провели опросы по факультетам: примерно половина студентов выбрала дистант еще как минимум на два месяца. Часто высказывалось мнение, что оптимальным было бы оставить лекции в дистанционном формате, для семинаров же вернуть офлайн. В студсовете пермского отделения ВШЭ считают, что студенты и преподаватели не готовы сейчас выйти в офлайн-режим.

"При общении с администрацией кампуса мы порекомендовали выйти в гибридный формат обучения не раньше весенней сессии, а также по возможности воздержаться от проведения очных экзаменов для выпускных курсов бакалавриата и магистратуры", - приводятся на сайте вуза слова председателя пермского студсовета Тимофея Прибылева.

Общество Образование

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