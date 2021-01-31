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31.01.2021 03:39
Рубрика: Общество

Иммунолог сравнила особенности течения коронавируса и гриппа

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала об особенностях течения коронавирусной инфекции и гриппа. По ее словам, мы привыкли, что при гриппе температура высокая, до 39 градусов, держится дней шесть. При COVID-19 она может держаться до 10-12 дней, что считается легкой формой. Однако это изнуряет.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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При коронавирусе выраженная интоксикация и температурная реакция могут быть больше, чем при гриппе. Кроме того, во время COVID-19 обычно не поражается горло, в отличие от гриппа. "Катаральные явления - воспаление слизистых оболочек, минимальны. У кого-то при болезни может пропасть обоняние, у кого-то нет", - отметила иммунолог в интервью "Вечерней Москве". Кашель непредсказуем, и это при том что есть поражение легких.

Ярцева подчеркнула, что клиническая картина COVID-19 в целом разнообразна и до конца не изучена.

Ранее сообщалось, что весной грипп может прийти на смену пандемии коронавируса. Такого варианта не исключают в НИИ гриппа имени Смородинцева. Ученые допускают, что один возбудитель может вытеснять другой, поэтому вспышек гриппа сегодня не наблюдается. Это подтверждает опыт прошлых пандемий: когда приходит новый возбудитель, он обычно оттесняет вирус гриппа.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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