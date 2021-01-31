Какое приложение выбрать для оформления ДТП?

Российский союз автостраховщиков разъяснил автовладельцам порядок работы приложений для оформления извещения о ДТП без вызова автоинспектора. То есть по Европротоколу. Для этого есть два мобильных приложения: "Помощник ОСАГО" и "ДТП. Европротокол". Какое из них выбрать, и чем они отличаются?

Как напомнили в РСА, оформить документы о ДТП без вызова ГИБДД можно, если в результате аварии вред причинен только двум транспортным средствам, участвовавшим в ДТП, а ответственность обоих ее участников застрахована. Если у автовладельцев имеются разногласия относительно обстоятельств происшествия, то максимальная выплата при урегулировании по Европротоколу составит 100 тысяч рублей. Если же разногласий нет, то при фотофиксации ДТП при помощи одного из приложений максимальная выплата равна максимальной выплате по ОСАГО и составляет 400 тысяч рублей.

Автовладельцы могут либо оформить бумажное извещение о ДТП и произвести фотофиксацию места аварии при помощи приложения "ДТП. Европротокол". Либо они могут оформить электронное извещение о ДТП с фотофиксацией при помощи приложения "Помощник ОСАГО". Электронное извещение можно оформить примерно за 15 минут. Схему ДТП необходимо будет нарисовать на бумаге и сфотографировать ее в приложении.

При этом для авторизации в приложении "Помощник ОСАГО" у обоих водителей должны быть подтвержденные аккаунты на портале "Госуслуги", а для использования приложения "ДТП. Европротокол" достаточно, чтобы такая учетная запись была только у того водителя, который производит фотофиксацию ДТП.

Если участники ДТП пользовались приложением "ДТП. Европротокол", то в течение 5 дней после аварии потерпевшему необходимо передать в свою страховую компанию заявление о возмещении убытка и бумажное извещение о ДТП. Если участники аварии пользовались приложением "Помощник ОСАГО", то потерпевшему необходимо подать в свою страховую компанию только заявление об убытке.

Приложения "ДТП. Европротокол" и "Помощник ОСАГО" обладают различным функционалом, поэтому надо быть внимательным при выборе. Впоследствии эта сложность будет устранена, поскольку фотофиксация ДТП и оформление электронного извещения о ДТП будет доступно на приложениях страховых компаний. Сейчас разрабатывается SDK-модуль, который позволит страховым компаниям встраивать возможность фотофиксации и оформления электронного извещения в свои приложения. Тогда автовладельцы смогут пользоваться приложением компании, в которой они застрахованы.