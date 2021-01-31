Месси готовится подать в суд на "Барселону" из-за утечки данных о контракте

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси намерен подать в суд на несколько человек из-за утечки в сеть данных о контракте футболиста.

По информации Marca, Месси считает виновными в случившемся экс-президента клуба Жозепа Бартомеу, исполнительного директора Оскара Грау и исполняющего обязанного главы "Барселоны" Карлеса Тускетса. Аргентинец считает, что только эти три человека знали о деталях контракта и кто-то из них слил данные в прессу.

Ранее в испанских СМИ появилась копия соглашения Месси с "сине-гранатовыми". Согласно нему, за четыре года игрок получит 555 миллионов евро. Из них 138 миллионов за сезон - фиксированными, плюс бонусы. Чуть больше 115 миллионов выплачено в качестве подъемных за подписание соглашения.