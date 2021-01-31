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31.01.2021 14:46
Рубрика: Спорт

Месси зол на "Барселону" за утечку данных о контракте и хочет покинуть клуб

Текст: Артур Нанян

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси разъярен публикацией данных о контракте с "сине-гранатовыми" и хочет покинуть клуб. По информации портала Football-espana.net, аргентинец уверен, что его кто-то предал.

Фото: Manu Fernandez / POOL / AFP
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В беседе с друзьями Месси назвал случившееся позором. Он зол, что кто-то из клуба слил в прессу подробности его соглашения, которые должны были быть сохранены в секрете, поскольку эта информация конфиденциальная.

Ранее испанские СМИ обнародовали детали соглашения Лионеля с "Барселоной". За четыре года контракта игрок заработает 555 миллионов евро. Выходит, 138 миллионов за сезон - фиксированные, плюс различные бонусы. Чуть больше 115 миллионов выплачено в качестве подъемных за подписание договора, почти 78 миллионов - за лояльность.

Напомним, контракт Месси с "Барселоной" заканчивается этим летом. В его приглашении заинтересованы "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити".

Спорт Футбол Игроки и тренеры Лионель Месси

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