Овечкин прокомментировал свою игру в первом матче после возвращения

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после победы над "Бостоном" поделился своими впечатлениями от игры после отстранения за нарушение медицинского протокола.

В матче против "Бостона" Овечкин вернулся на лед после четырехматчевого отсутствия. Россиянин стал автором победного гола в овертайме, а также вышел на седьмое место по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, сравнявшись с экс-игроком "Вашингтона" Майком Гартнером.

После игры он поделился своими впечатлениями.

"Гартнер - звезда и легенда "Вашингтона" и всей лиги, приятно с ним сравняться, но впереди еще долгий путь. После десятидневного перерыва было непросто играть", - цитирует Овечкина Washington Post.

Спортсмен объяснил, что помогло ему отличиться в овертайме. "Последние пять минут третьего периода я отдыхал, поэтому был свежим и смог реализовать свой момент", - сказал он.