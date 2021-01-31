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31.01.2021 09:20
Рубрика: Спорт

Овечкин прокомментировал свою игру в первом матче после возвращения

Текст: Максим Домчев
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после победы над "Бостоном" поделился своими впечатлениями от игры после отстранения за нарушение медицинского протокола.

В матче против "Бостона" Овечкин вернулся на лед после четырехматчевого отсутствия. Россиянин стал автором победного гола в овертайме, а также вышел на седьмое место по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, сравнявшись с экс-игроком "Вашингтона" Майком Гартнером.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images
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После игры он поделился своими впечатлениями.

"Гартнер - звезда и легенда "Вашингтона" и всей лиги, приятно с ним сравняться, но впереди еще долгий путь. После десятидневного перерыва было непросто играть", - цитирует Овечкина Washington Post.

Спортсмен объяснил, что помогло ему отличиться в овертайме. "Последние пять минут третьего периода я отдыхал, поэтому был свежим и смог реализовать свой момент", - сказал он.

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